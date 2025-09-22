"Tuvimos una agarradita": Yuyito González reveló lo que nadie sabía de Javier Milei

Contacto esporádico y sin rencores: Así se llevan hoy

A 5 meses de la ruptura, Yuyito sorprendió al contar que retomaron contacto, aunque de manera esporádica y sin revivir la relación romántica: "No hablamos del amor ni de nuestra vida afectiva. Cero pase de facturas. Tenemos una relación esporádica, no hablamos todos los días". La conductora deja claro que lo que prima ahora es tranquilidad y límites claros, algo casi imposible de sostener en el ojo público.

Además, Yuyito habló de su influencia en Milei: "Fui una muy buena influencia para él, lo escuché, lo mimé y lo entendí". Incluso mencionó que compartieron noches en la Quinta de Olivos, un detalle que confirma que el vínculo fue intenso y no solo mediático.

Sobre su presente, cerró con una reflexión que define su postura ante el amor y la vida: "Yo soy una mujer de fe, así que creo que Dios me pone y me saca de lugares según el momento. Con eso ya estoy tranquila".

Entre la pasión, los conflictos de personalidad y la serenidad actual, el relato de Yuyito ofrece una mirada humana y concreta de lo que significa estar enamorada de alguien que aparte de intenso, es también presidente, y cómo eso impacta en lo personal y lo mediático.

