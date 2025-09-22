Yuyito González se sentó en la mesa de Mirtha Legrand en El Trece y habló por primera vez con tanta claridad sobre su relación con Javier Milei. Entre tantas confesiones íntimas y vueltas inesperadas, la exvedette reveló detalles que nadie esperaba y dejó más preguntas que respuestas sobre lo que realmente pasó entre ellos.
MUÑECA BRAVA
"Tuvimos una agarradita": Yuyito González reveló lo que nadie sabía de Javier Milei
Yuyito González habló de todo sobre su relación con Javier Milei: amor intenso, ruptura por choque de personalidades y un reencuentro inesperado.
Por qué el amor no bastó entre Yuyito González y Javier Milei
La pregunta era inevitable: "¿Por qué se cortó?". Amalia "Yuyito" González no esquivó y respondió con franqueza: "Cuestiones de pareja. No tenemos personalidades fáciles. Tampoco ambos tenemos, perdón Javi, una gran experiencia en el ir y venir de pareja. Y cuando pasó algo que a mí no me cerró, reaccioné fuerte. Soy brava. Soy una mujer muy tranquila, pero tengo muchas convicciones respecto a lo que quiero".
Con esas palabras, queda claro que la ruptura no fue por terceros ni por falta de amor, sino por el choque de caracteres intensos. "Los dos estuvimos muy enamorados, la pasé muy bien hasta que cuestiones de pareja… tuvimos una agarradita y ahí no nos arreglamos", confesó la conductora en el programa de El Trece.
La exvedette también se encargó de despejar rumores que circulaban en la prensa rosa: no hubo terceras personas ni conflictos de egos con Fátima Flórez. Para ella, la prioridad siempre fue cerrar el ciclo sin rencores: "A mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores ni cosas pendientes en cuanto a broncas". Aquel enfoque no habla solo de madurez emocional, sino también de cómo manejar la exposición mediática cuando tu ex es el presidente de la Nación.
Contacto esporádico y sin rencores: Así se llevan hoy
A 5 meses de la ruptura, Yuyito sorprendió al contar que retomaron contacto, aunque de manera esporádica y sin revivir la relación romántica: "No hablamos del amor ni de nuestra vida afectiva. Cero pase de facturas. Tenemos una relación esporádica, no hablamos todos los días". La conductora deja claro que lo que prima ahora es tranquilidad y límites claros, algo casi imposible de sostener en el ojo público.
Además, Yuyito habló de su influencia en Milei: "Fui una muy buena influencia para él, lo escuché, lo mimé y lo entendí". Incluso mencionó que compartieron noches en la Quinta de Olivos, un detalle que confirma que el vínculo fue intenso y no solo mediático.
Sobre su presente, cerró con una reflexión que define su postura ante el amor y la vida: "Yo soy una mujer de fe, así que creo que Dios me pone y me saca de lugares según el momento. Con eso ya estoy tranquila".
Entre la pasión, los conflictos de personalidad y la serenidad actual, el relato de Yuyito ofrece una mirada humana y concreta de lo que significa estar enamorada de alguien que aparte de intenso, es también presidente, y cómo eso impacta en lo personal y lo mediático.
-----------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación
Boca 2 - C. Córdoba 2: el Xeneize jugaba su mejor partido en meses, pero se quedó sin nafta
Independiente 1 vs San Lorenzo 1: Flojo empate entre dos grandes en crisis