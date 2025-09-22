Balón de Oro: circula una lista con el supuesto ganador, ¿qué hay de cierto?

Completa el podio Mohamed Salah, quien anotó 34 goles y otorgó 23 asistencias en el ciclo 2024/25 para un Liverpool que desfiló en la Premier League pero que le quedó larga la temporada por la tempranera eliminación en UEFA Champions League, precisamente, ante les blues.

En las colocaciones cuatro y cinco aparecían Raphinha y Lamine Yamal, ambos del FC Barcelona. Grandísimo nivel por parte de ambos a lo largo de la temporada, ayudando a los culés a la triple corona en España: Liga, Copa y Supercopa del Rey.

Otros aspirantes al Balón de Oro, aunque con menos flashes que los mencionados anteriormente, son Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kylian Mbappé (Real Madrid), Fabián Ruiz (PSG) y Achraf Hakimi (PSG).

El supuesto ganador del Balón de Oro

En las últimas horas tuvo lugar una filtración en torno al supuesto ganador del Balón de Oro. La nómina fue difundida por medios como Bolavip, Antena 2 y el periodista Pablo Giralt y tiene el joven español Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, como el acreedor del prestigioso galardón, secundado por el francés Ousmane Dembelé, campeón de la UEFA Champions League con un Paris Saint-Germain que logró cuatro títulos en la última temporada.

La diferencia entre Yamal y Dembélé, de ser cierta la filtración, es ínfima. 805 puntos para el español contra 800 del francés. En tercer lugar aparecería Vitinha, compañero del 'Mosquito' en el cuadro parisino, pero con 643 puntos.

El top five lo completarían Raphinha y Mohamed Salah, aunque bastante lejos en la consideración de los votantes.

image Lamine Yamal reúne consenso para quedarse con el Balón de Oro 2025.

No obstante, la divulgación de este listado pareciera ser más una fake new que algo concreto. Ante la ola de rumores que sobre el presunto ganador del trofeo, Vincent García, jefe de France Football, subrayó:

Soy el único que conoce al ganador. Los criterios para ganar este premio son: actuaciones individuales, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos ganados, juego limpio, y comportamiento dentro y fuera del campo de juego Soy el único que conoce al ganador. Los criterios para ganar este premio son: actuaciones individuales, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos ganados, juego limpio, y comportamiento dentro y fuera del campo de juego

Aún así, hay varias razones que amparan en un triunfo cantado de Lamine Yamal. Según trascendidos, el juvenil de 18 años viajará acompañado por 20 personas, reflejo de la magnitud del evento para su círculo más íntimo. Además, el atacante tendría todo listo para organizar una fiesta privada en la capital francesa.

Y no solo eso, sino que también Ronaldinho, ex futbolista del Fútbol Club Barcelona, será el designado para hacer entrega del galardón dorado. Justamente, podría intepretarse como una especie de paso de mando de la leyenda al futuro prodigio.

Pero eso no es todo. Resulta que Ousmane Dembélé, contendiente a ganar el Balón de Oro, no estará presente en la gala de esta noche en París, ya que estará enfrentando al Olympique de Marsella en el clásico francés, una hora antes de que comience la ceremonia. Sería extraño que anunciaran a Dembélé, o a cualquier otro futbolista del PSG, como ganador y que no puedan subir al escenario a recibirlo...

image Ousmane Dembélé, candidato a ganar el Balón de Oro, pero con una cita con su PSG en paralelo. (Foto: Getty Images).

Los nominados al Balón de Oro 2025

A continuación, la lista de los ternados al Balón de Oro 2025. Hay dos argentinos (Martínez y Mac Allister) y no está Julián Álvarez, de gran temporada en el Atlético de Madrid.

Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

(Francia/PSG) Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

(Inglaterra/Real Madrid) Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)

(Italia/PSG) Desiré Doué (Francia/PSG)

(Francia/PSG) Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)

(Países Bajos/Inter de Milán) Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

(Guinea/Borussia Dortmund) Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

(Noruega/Manchester City) Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

(Suecia/Sporting Lisboa) Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

(Marruecos/PSG) Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

(Inglaterra/Bayern Múnich) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)

(Georgia/Napoli/PSG) Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

(Polonia/Barcelona) Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

(Argentina/Liverpool) Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

(Argentina/Inter de Milán) Scott McTominay (Escocia/Napoli)

(Escocia/Napoli) Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

(Francia/Real Madrid) Nuno Mendes (Portugal/PSG)

(Portugal/PSG) Joao Neves (Portugal/PSG)

(Portugal/PSG) Pedri (España/Barcelona)

(España/Barcelona) Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

(Inglaterra/Chelsea) Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

(Francia/Bayern Múnich) Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

(Inglaterra/Arsenal) Raphinha (Brasil/Barcelona)

(Brasil/Barcelona) Fabián Ruiz (España/PSG)

(España/PSG) Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

(Países Bajos/Liverpool) Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)

(Brasil/Real Madrid) Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

(Egipto/Liverpool) Vitinha (Portugal/PSG)

(Portugal/PSG) Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

(Alemania/Bayer Leverkusen) Lamine Yamal (España/Barcelona)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

La revista France Football entregará el Balón de Oro el próximo lunes 22 de septiembre de 2025, en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.

