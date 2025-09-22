Boca se durmió y Central Córdoba se lo empató 2-2 en La Bombonera. El Xeneize tuvo 50 minutos muy buenos pero se quedó sin resto físico y mental y por eso se le escapó la victoria. De haber mantenido la ventaja, se hubiera trepado a la punta del Clausura y de la Tabla Anual. Pésimo lo de Miguel Ángel Russo.
LA TERQUEDAD NO ES BUENA, MIGUELO
Muy Fernando Gago: Miguel Ángel Russo ya no lee los partidos
El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, mantuvo un cruce con un periodista luego del empate 2-2 entre el Xeneize y Central Córdoba.
Son partidos que uno se puede llegar a lamentar y mucho cuando hace el balance de lo que fue el semestre. El dueño de casa protagnozió un gran primer tiempo, tal vez de los mejores que le hayamos visto en el último tiempo. Incluso, haciendo recordar a ese equipo de Miguelo en 2020 que le arrebató el campeonato a River en la última fecha. Voraz, inteligente, que no daba una pelota por perdida.
Pero todo pareció ser un espejismo. En el complemento, Boca volvió a ser el Boca de los últimos años. Ingenuo, inocente, insuficiente desde lo físico y también desde lo mental y por eso se le escapó el encuentro.
No hay que desmerecer el esfuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero, por supuesto, pero fue el cuadro de La Ribera quien lo mantuvo vivo cuando tenía todo para rematarlo.
Lo abrió Rodrigo Battaglia (goleador de la Era Russo con cuatro tantos) a los 41' tras un córner y una desatención enorme del fondo del Ferroviario. Miguel Merentiel, que venía cruzado con el gol, lo dio vuelta a los 51 minutos del complemento tras una pelota que quedó viva en el área de Alan Aguerre.
Sin embargo, el triple cambio del técnico del elenco santiagueño, Omar De Felippe, que sí supo leer el partido, oxigenó el mediocampo y le dio variantes ofensivas a la visita, que terminó llegando a la igualdad en el marcador en los pies de José Florentín (62') e Iván Gómez (83').
Miguel Ángel Russo, descolocado y sin leer los partidos
El entrenador de Boca Juniors no supo interpretar lo que exigía el trámite, que era sacar a Carlos Palacios -de poca influencia nuevamente en cancha- y romper con el doble 9 de Milton Giménez y Miguel Merentiel, para darle frescura al ataque xeneize. Lo vimos todos, menos Russo y su cuerpo técnico.
El cuadro de La Ribera luce mal preparado físicamente. A los 60 minutos del partido se quedó extenuado, sin piernas, frente a un Central Córdoba que no se le caían las ideas pero que supo causar un golpe de efecto con las variantes.
En Boca solamente ingresó Alan Velasco por Brian Aguirre a los 74'. En ese minuto, De Felippe mandó a la cancha a Franco Alfonso, la cuarta modificación, para que se den una idea...
Algo que llamó la atención de todos aquellos que siguieron la transmisión por TV, fue que Diego Monroig, cronista del conjunto azul y oro, dijo que Claudio Úbeda charlaba con Russo y no Russo con Úbeda. Puede parecer algo simple, pero para un analista del discurso no lo es.
Normalmente se dice que "x" entrenador habla con sus colaboradores y no viceversa. Sin embargo, en Boca eso funciona al revés, pese a que fue el propio Russo quien se responsabilizó del sinsabor de este domingo en La Bombonera...
El cruce entre Miguel Ángel Russo y un periodista de Boca
Al término del encuentro, Miguel Ángel Russo mantuvo un enfrentamiento con Marcelo Valerias, que le cuestionó el planteo táctico al DT. Conociéndolo a Russo, era de esperar que no le gustara este debate...
- Valerias: "Te imagino al final del primer tiempo llegando al vestuario contentos con el gran trabajo que hizo Boca. Ahora en el segundo tiempo después de la segunda parte entendemos que se quedó sin piernas sobre todo en medio campo. Si tuvieras que volver atrás, ¿harías los cambios? De meter a Alarcón...".
- Russo: "Yo digo vos tenés una visión irreal. ¿Cómo sabés que Boca bajó su nivel?".
- Valerias: "Porque fue avasallado con los cambios que meten de jugadores rápidos y porque pierde en el medio".
- Russo: "¿Boca pierde la pelota? No es así".
- Valerias: "Pero del segundo tiempo era un boomerang. Lo vimos desde arriba. Por eso te pregunto...".
- Russo: "Eso lo ves vos. Es tu opinión, eh, que la respeto. Pero para mí no es realidad".
- Valerias: "¿Y cómo crees que puede mejorar el equipo para evitar este tipo de situaciones acá al futuro? Gracias".
- Russo: "Y ser más inteligente, más duro, más firme. Eso es la clave de todo esto. Igual en muchas cosas estoy contento, muchas. Pero bueno, esto al fútbol hay que saber manejarlo. Es así. Te ponen tres puntas, le das lo mismo, pase o no pase. Yo digo porque Boca no... No es que sufrió muchas situaciones de gol. Bueno, hay que seguir. Nada más".
