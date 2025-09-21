La felicidad de Russo no es solo Boca: en Tigre no paran de darle alegrías

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, no es el único Russo del fútbol argentino. Su hijo, Ignacio Russo, se ha vuelto una de las piezas claves del Tigre de Diego Dabove, que avanza a paso firme en el Torneo Clausura y sueña con clasificar a los playoffs.
Ignacio Russo, Nacho Russo, es uno de los goleadores del campeonato y es el máximo artillero de Tigre. Con 3 goles, se suma a la lista de los jugadores que, con 3 y 4 goles en su cuenta individual, persiguen al líder de esa tabla: Ronaldo Martínez, de Platense, que acumula 6 gritos.
El entrenador de Boca disfruta ver a su hijo cada vez más asentado en el Matador de Victoria. Surgido de las Inferiores de Rosario Central, actualmente su pase sigue perteneciendo al Canalla pero su trayectoria ha transcurrido siempre en otros clubes, en calidad de préstamos.
Pasó por Chacarita, por Patronato y también por Instituto. Hasta que a principios de 2025 recaló en Tigre, en donde pareció encontrar un sitio cómodo.
Goles y asistencias: Ignacio Russo y la potencia delantera de Tigre
Su presentación oficial con la camiseta de los de Victoria fue un aviso: llegaba para comprometerse con equipo. Fue ante Vélez, donde se despachó con 2 goles. Lo que vendría el resto del semestre sería muy bueno; terminó con 6 goles y 3 asistencias en su cuenta personal.
Aguerrido, potente, más físico que técnico, Nacho Russo es de esos delanteros autosuficientes con capacidad para sacar agua de las piedras.
El segundo semestre también lo comenzó muy bien. Le marcó a Argentinos Juniors en el clásico del Torneo Clausura, también a Racing, y además dio una asistencia ante San Lorenzo por Copa Argentina.
Este fin de semana volvió a sumar un grito tras convertirle a Aldosivi, en el triunfo del equipo de Davobe por 2 a 0. Así, el hijo del DT de Boca ayudó a que el equipo de Tigre se meta, por ahora, en puestos de clasificación a playoffs. Marcha séptimo, con 12 puntos y a solo 4 del puntero, Unión.