La felicidad de Russo no es solo Boca: en Tigre no paran de darle alegrías

Goles y asistencias: Ignacio Russo y la potencia delantera de Tigre

Su presentación oficial con la camiseta de los de Victoria fue un aviso: llegaba para comprometerse con equipo. Fue ante Vélez, donde se despachó con 2 goles. Lo que vendría el resto del semestre sería muy bueno; terminó con 6 goles y 3 asistencias en su cuenta personal.

G1YVp3aXcAAClf6 Russo festeja el triunfo de Tigre @catigreoficial

Aguerrido, potente, más físico que técnico, Nacho Russo es de esos delanteros autosuficientes con capacidad para sacar agua de las piedras.

El segundo semestre también lo comenzó muy bien. Le marcó a Argentinos Juniors en el clásico del Torneo Clausura, también a Racing, y además dio una asistencia ante San Lorenzo por Copa Argentina.

Este fin de semana volvió a sumar un grito tras convertirle a Aldosivi, en el triunfo del equipo de Davobe por 2 a 0. Así, el hijo del DT de Boca ayudó a que el equipo de Tigre se meta, por ahora, en puestos de clasificación a playoffs. Marcha séptimo, con 12 puntos y a solo 4 del puntero, Unión.

