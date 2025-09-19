Matías Viña de Flamengo acusó al 4arto árbitro por evitar una expulsión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OC_Libertadores/status/1968883644677636175&partner=&hide_thread=false Según Pedro Henrique Torre, periodista de ESPN Brasil, los jugadores del Flamengo le reclamaron al juez del partido que el cuarto árbitro le habría sugerido al DT de Estudiantes, Eduardo Domínguez, cambiar a un futbolista que arriesgaba la expulsión



Filipe Luis y Samuel Lino también apuntaron contra el árbitro del partido

Finalizado el encuentro y en rueda de prensa, el entrenador de Flamengo culpó al juez de su injerencia en el resultado final: “Lamentablemente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y cuando eso sucede, pita sin concentrarse, sin prestar atención a las jugadas que debería”.

“Mencionaste algunas, pero están el penal de Lino en la primera parte, las faltas con tarjeta amarilla, la arrogancia extrema y la prepotencia hacia nuestros jugadores, y una actitud muy permisiva hacia su equipo. La arrogancia del Andrés hace que varias familias salgan perjudicadas. El trabajo está siendo socavado por un árbitro desacreditado”, expresó el DT del Mengao.

“El resultado final está muy condicionado por el arbitraje. Los errores cometidos hoy nos perjudicaron inmensamente. Ellos consiguieron un gol en nuestra casa y mucho tuvo que ver el arbitraje de hoy. La expulsión sin sentido, faltas inventadas, amarillas que no son amarillas, y para Estudiantes, nada. Eso es lo increíble. Para nosotros, todo; para Estudiantes, nada”, lanzó, sin filtro, Samuel Lino.

Copa Libertadores: Estudiantes cayó en Brasil ante Flamengo y deberá revertir el marcador en La Plata

Estudiantes de La Plata cayó este último jueves 18/09 como visitante por 2-1 ante Flamengo de Brasil en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná, ubicado en Rio de Janeiro.

El delantero Pedro abrió el marcador para el Mengao, a los 15 segundos del primer tiempo, mientras que Guillermo Varela amplió la ventaja a los 9’ del mismo periodo. En tanto, Guido Carrillo descontó para el Pincha a los 45' del complemento.

Por su parte, Gonzalo Plata, atacante ecuatoriano del cuadro local, se fue expulsado a los 37’ del segundo periodo por doble amarilla.

Con esta derrota, el Pincha deberá revertir el adverso resultado el próximo jueves desde las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi si desea continuar con vida en el certamen de mayor importancia del continente y meterse dentro de los cuatro mejores.

En lo que respecta al Torneo Apertura, los dirigidos por Eduardo Domínguez recibirán el próximo lunes (22/09) a Defensa y Justicia por la novena fecha del campeonato local, mientras que Flamengo hará lo propio ante Vasco da Gama por la vigésimo cuarta jornada del Brasileirao.

