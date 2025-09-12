Juan Sebastián Verón (Estudiantes) busca vengarse de Marcelo Gallardo (River)

Esto molestó en Núñez y se generó un cortocircuito entre instituciones, que se volvió a generar meses después con declaraciones y acciones de Marcelo Gallardo.

En ESPN, el Muñeco habló de que el conjunto platense tiene "otra cultura", respecto al de Núñez. “Otra cultura, eh. Otra historia. Eso también hay que entenderlo así. ¿Podría permitírselo? Si a priori sos inferior a tu rival, pero bueno, sos River. Eso no podés perder de vista”, expresó comparando las finales de los Mundiales de Clubes de 2009 y 2015.

Luego, hubo un accionar que también molestó en La Plata, que fue la repesca de Sebastián Boselli. Era titular en el equipo de Eduardo Domínguez y Gallardo lo repescó, algo que con el diario del lunes le sirvió debido a que se lesionó Germán Pezzella.

image

Estudiantes de La Plata vs River Plate

Como si todo esto fuera poco, cabe recordar que Estudiantes ha sido el único equipo argentino que le ganó a River en el Monumental en lo que va del 2025.

Fue 0-2 el 1 de marzo, en un momento en el que los de Domínguez estaban atravesando un excelente andar.

Entendiendo el contexto, el partido de mañana 13 de septiembre no es uno más.

Por supuesto que ambos equipos tienen la cabeza en la Copa Libertadores. Probablemente se enfrenten con los máximos candidatos a quedarse con la competición ( Palmeiras y Flamengo).

Justamente por esto, el equipo presidido por Juan Sebastián Verón, tiene una posibilidad de vulnerar a un Millonario de Marcelo Gallardo que aún no convence.

Un triunfo del local, podría generar más dudas, entendiendo que el Muñeco apostará por poner a todos los titulares en 1 y 57.

Embed

El encuentro de mañana sábado 13 de septiembre, comenzará a las 19 horas y el juez principal será Nicolás Ramírez. En el VAR, estará Fernando Echenique.

Ambos, tienen la oportunidad de acomodarse en su zonas (es fecha interzonal) y llegar con una inyección anímica a los respectivos duelos por Copa Libertadores.

