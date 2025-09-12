Se podría decir que River Plate ha generado dos rivalidades institucionales en el último tiempo. Independientemente de la histórica con Boca Juniors, Marcelo Gallardo ha generado repudio en Racing Club (Diego Milito) y Estudiantes de La Plata de Juan Sebastián Verón.
¿OPORTUNIDAD ÚNICA?
Juan Sebastián Verón (Estudiantes) busca vengarse de Marcelo Gallardo (River)
Juan Sebastián Verón de Estudiantes y Marcelo Gallardo de River han generado una rivalidad interesante en el último tiempo.
El Pincha, que es presidido por la Bruja, tiene una chance de vengarse del Muñeco, que tenido declaraciones en el último tiempo que molestaron en la ciudad de las diagonales.
Juan Sebastián Verón vs Marcelo Gallardo
La batalla institucional entre River Plate y Estudiantes de La Plata, tiene origen en enero de este año, con el caso Sebastián Driussi.
El Millonario tenía casi acordado que el entonces jugador de Austin se iba a poner la camiseta del club de Núñez y allí fue cuando el Pincha, de la mano de Foster Gillett, se metió en la negociación.
Esto molestó en Núñez y se generó un cortocircuito entre instituciones, que se volvió a generar meses después con declaraciones y acciones de Marcelo Gallardo.
En ESPN, el Muñeco habló de que el conjunto platense tiene "otra cultura", respecto al de Núñez. “Otra cultura, eh. Otra historia. Eso también hay que entenderlo así. ¿Podría permitírselo? Si a priori sos inferior a tu rival, pero bueno, sos River. Eso no podés perder de vista”, expresó comparando las finales de los Mundiales de Clubes de 2009 y 2015.
Luego, hubo un accionar que también molestó en La Plata, que fue la repesca de Sebastián Boselli. Era titular en el equipo de Eduardo Domínguez y Gallardo lo repescó, algo que con el diario del lunes le sirvió debido a que se lesionó Germán Pezzella.
Estudiantes de La Plata vs River Plate
Como si todo esto fuera poco, cabe recordar que Estudiantes ha sido el único equipo argentino que le ganó a River en el Monumental en lo que va del 2025.
Fue 0-2 el 1 de marzo, en un momento en el que los de Domínguez estaban atravesando un excelente andar.
Entendiendo el contexto, el partido de mañana 13 de septiembre no es uno más.
Por supuesto que ambos equipos tienen la cabeza en la Copa Libertadores. Probablemente se enfrenten con los máximos candidatos a quedarse con la competición ( Palmeiras y Flamengo).
Justamente por esto, el equipo presidido por Juan Sebastián Verón, tiene una posibilidad de vulnerar a un Millonario de Marcelo Gallardo que aún no convence.
Un triunfo del local, podría generar más dudas, entendiendo que el Muñeco apostará por poner a todos los titulares en 1 y 57.
El encuentro de mañana sábado 13 de septiembre, comenzará a las 19 horas y el juez principal será Nicolás Ramírez. En el VAR, estará Fernando Echenique.
Ambos, tienen la oportunidad de acomodarse en su zonas (es fecha interzonal) y llegar con una inyección anímica a los respectivos duelos por Copa Libertadores.
