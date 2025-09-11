Fuerte denuncia de un dirigente de San Lorenzo contra Moretti: falsificaron su firma

Cigna se mostró tan desconcertado como preocupado. "Voy a pedir algún grado de investigación interna dentro del club y eventualmente recurrir a la Justicia", dijo. "Decirle al socio lo que está pasando en San Lorenzo. Que se siguen haciendo cosas que no corresponden y ponerlos en alerta de que si se está usando la firma de un secretario para esto, no podemos descartar que se estén utilizando para firmar contratos".

"Puede ser que hayan copiado la firma de otro lado y la pegaron", hipotetizó.

El secretario general fue tajante sobre lo negativo que resulta la figura de Moretti en el club: "No se puede convivir así. Evidentemente Marcelo no recapacita, no entiende, no piensa como piensa la mayoría de las personas y está llevando de rehén a San Lorenzo. A una situación que no solamente provoca el ridículo de la institución sino que además lo complica y somete a situaciones judiciales el día de mañana".

Noticia en desarrollo...

+ de Golazo24