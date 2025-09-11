Martín Cigna, secretario general de San Lorenzo que presentó su renuncia y está a la espera de que se oficialice, denunció que alguien dentro de San Lorenzo falsificó su firma. Según alega el dirigente, lo hicieron para permitir que Marcelo Moretti pueda asistir este viernes al Cilindro de Avellaneda, donde el Ciclón jugará ante Racing.
"QUIERO PONER EN ALERTA AL SOCIO"
Fuerte denuncia de un dirigente de San Lorenzo contra Moretti: falsificaron su firma
Martín Cigna, secretario general de San Lorenzo que presentó su renuncia la semana pasada, acusa que alguien falsificó su firma para beneficiar a Moretti.
"Aparece mi firma en un documento para que vuelva Moretti al estadio. Quiero denunciar públicamente que no tuve nada que ver. Alguien falsificó mi firma o la pegaron ahí desde otro lado. Si es así, yo no se para que más la están usando. Todo lo que se haya hecho después del 2 de septiembre que presenté mi renuncia, no tiene ningún tipo de validez", declaró Cigna en diálogo con DSports Radio.
Cigna había presentado la renuncia a su cargo de secretario general de San Lorenzo la semana pasada a través de un contundente comunicado. Todavía no fue oficializado, por lo que formalmente aun sigue manteniendo su puesto en la dirigencia. La decisión de Cigna fue uno de los portazos que ha recibido la comisión directiva del Ciclón en las últimas semanas por parte de aquellos disidentes que desaprueban tajantemente el retorno de Marcelo Moretti a la presidencia.
A pesar de que ya no ejerce funciones, el dirigente comprobó este jueves que el entorno de Moretti ha utilizado su firma para que Moretti pueda asistir al estadio de Racing en el partido de este viernes por el Torneo Clausura.
La firma del secretario general era indispensable para el protocolo formal. San Lorenzo debía presentar ante Aprevide la lista de dirigentes que estarían en el Cilindro. Sin Cigna, esa lista no tenía validez.
Cigna se mostró tan desconcertado como preocupado. "Voy a pedir algún grado de investigación interna dentro del club y eventualmente recurrir a la Justicia", dijo. "Decirle al socio lo que está pasando en San Lorenzo. Que se siguen haciendo cosas que no corresponden y ponerlos en alerta de que si se está usando la firma de un secretario para esto, no podemos descartar que se estén utilizando para firmar contratos".
"Puede ser que hayan copiado la firma de otro lado y la pegaron", hipotetizó.
El secretario general fue tajante sobre lo negativo que resulta la figura de Moretti en el club: "No se puede convivir así. Evidentemente Marcelo no recapacita, no entiende, no piensa como piensa la mayoría de las personas y está llevando de rehén a San Lorenzo. A una situación que no solamente provoca el ridículo de la institución sino que además lo complica y somete a situaciones judiciales el día de mañana".
Noticia en desarrollo...