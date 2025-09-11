Cuando todo hacía indicar que se iban a lograr las renuncias necesarias para lograr una acefalía, Marcelo Moretti por el momento logró que no sea así y reestructuró algunas cuestiones dentro de San Lorenzo de Almagro. Algunos hinchas señalan a Néstor Ortigoza, que sigue siendo parte de la Comisión Directiva.
¡ES TODO UN LÍO!
San Lorenzo: Nuevamente Néstor Ortigoza en el centro de la polémica
Extraño momento institucional vive San Lorenzo de Almagro por Marcelo Moretti. Mientras tanto, algunos señalan a Néstor Ortigoza.
El "Gordo" ha tenido su interna con Moretti en el 2024 y por ese motivo, muchos simpatizantes del club de Boedo le piden que dé un paso al costado para que se encamine al rumbo hacia un gobierno de transición.
Polémica con Néstor Ortigoza
El año pasado se produjeron varios cruces entre Néstor Ortigoza y Marcelo Moretti. Si bien el exmediocampista dejó de estar al frente del área de fútbol, no presentó su renuncia y continúa ocupando un lugar en la Comisión Directiva.
Actualmente, el exvolante de la Selección de Paraguay sigue formando parte de la CD y vuelve a estar en el centro de la polémica en San Lorenzo. Hace algunas semanas, el mismo día en que el Ciclón venció a Instituto de Córdoba por el Torneo Clausura, Ortigoza asistió con Rocío Oliva al clásico entre Rosario Central y Newell’s, hecho que generó repudio entre muchos simpatizantes azulgranas.
En esta ocasión, mientras el club atraviesa un delicado momento institucional, Ortigoza se encuentra de vacaciones con su pareja en la playa.
La situación volvió a despertar críticas de los hinchas, quienes ya habían exigido su renuncia tras la difusión de vídeos en los que se lo acusaba de ejercer violencia de género, y ahora reclaman nuevamente su salida como forma de colaborar con una posible acefalía.
Mientras tanto, Marcelo Moretti y San Lorenzo...
Desde que Marcelo Moretti anunció que iba a regresar a la política de San Lorenzo, casi todos los días ha sucedido algo en la dirigencia del Ciclón.
Varios integrantes de la Comisión Directiva han presentado sus renuncias, pero hay un gris legal debido a que todavía no hubo una reunión de CD que las apruebe.
Por ende, oficialmente, tampoco está aprobado el regreso de Moretti a la presidencia, lo cual genera una inconsistencia a nivel institucional.
Sin ir más lejos, en las últimas horas, personas del riñón del mandatario llegaron al club.
El pasado martes 9 de septiembre, se hizo una presentación oficial de Walter Perazzo (para que coordinde juveniles) y Gabriel Martínez Poch (Director del Departamento de Metodología).
Además, hay un nuevo jefe de prensa en el club de Boedo, designado por Marcelo Moretti.
Acutalmente, habrían tres bandos que pretenden quedarse con el poder en caso de que se produzca una acefalía (cosa que hoy parece lejana).
Por un lado está el bando de Moretti (respaldado por Leandro Goroyesky, Carina Farías y Emiliano Rodríguez), por otro lado está Andrés Terzano (apoyado por Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy, Belén Lugones, Leonardo Virardi) y por último el bando opositor, en donde están Sergio Costantino y Christian Evangelista.
