San Lorenzo: Nuevamente Néstor Ortigoza en el centro de la polémica

En esta ocasión, mientras el club atraviesa un delicado momento institucional, Ortigoza se encuentra de vacaciones con su pareja en la playa.

image

La situación volvió a despertar críticas de los hinchas, quienes ya habían exigido su renuncia tras la difusión de vídeos en los que se lo acusaba de ejercer violencia de género, y ahora reclaman nuevamente su salida como forma de colaborar con una posible acefalía.

Mientras tanto, Marcelo Moretti y San Lorenzo...

Desde que Marcelo Moretti anunció que iba a regresar a la política de San Lorenzo, casi todos los días ha sucedido algo en la dirigencia del Ciclón.

Varios integrantes de la Comisión Directiva han presentado sus renuncias, pero hay un gris legal debido a que todavía no hubo una reunión de CD que las apruebe.

Por ende, oficialmente, tampoco está aprobado el regreso de Moretti a la presidencia, lo cual genera una inconsistencia a nivel institucional.

Sin ir más lejos, en las últimas horas, personas del riñón del mandatario llegaron al club.

El pasado martes 9 de septiembre, se hizo una presentación oficial de Walter Perazzo (para que coordinde juveniles) y Gabriel Martínez Poch (Director del Departamento de Metodología).

image

Además, hay un nuevo jefe de prensa en el club de Boedo, designado por Marcelo Moretti.

Acutalmente, habrían tres bandos que pretenden quedarse con el poder en caso de que se produzca una acefalía (cosa que hoy parece lejana).

Por un lado está el bando de Moretti (respaldado por Leandro Goroyesky, Carina Farías y Emiliano Rodríguez), por otro lado está Andrés Terzano (apoyado por Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy, Belén Lugones, Leonardo Virardi) y por último el bando opositor, en donde están Sergio Costantino y Christian Evangelista.

Embed

