Aseguran que Independiente distanció a Mauricio Macri de Néstor Grindetti

Cuando se habla de política y fútbol, es difícil no mencionar la posibilidad de las SAD, que hoy por hoy perdió fuerza debido a la debilidad del gobierno de Javier Milei.

En este marco, el periodista Hugo Balassone le preguntó a Azzaro: "¿sabés cuál era el primero de los grandes que querían que se convierta en SAD?"

La respuesta fue Independiente y el periodista de TyC Sports y La Red profundizó en el tema: "eso generó la diferencia que hoy Macri tiene con Grindetti".

Más adelante, amplió: "Macri le dijo a Grindetti que el desembarco de las SAD debía ser en Independiente y este le respondió que de ninguna manera."

El ex intendente de Lanús le habría dicho al ex presidente que no tenía el respaldo como para que el Rojo sea la punta de lanza de las Sociedades Anónimas Deportivas. Eso, a priori, habría sido el motivo de la ruptura entre ambos.

De igual manera, no hay que dejar pasar que así como Grindetti es un histórico hombre PRO, Carlos Montaña del PJ es el vicepresidente de la institución de Avellaneda.

Luego del fallo de Conmebol en contra del Rojo, el gobierno de Grindetti quedó debilitado y en la mira de la masa societaria.

Falta un año para las elecciones y aún no hay nombres claros para tomar el mando del club. Luciano Nakis, hijo de Noray y muy cercano a Chiqui Tapia, es uno de los nombres que tomó fuerza pero fue mirado de reojo luego de la resolución ya que la AFA poco hizo al respecto.

En cuanto al estadio del Rojo, en primera instancia parecía que se levantaba la clausura del Ricardo Bochini pero horas más tarde, APREVIDE, informó que el levantamiento de la clausura será progresivo, porque las cabeceras Pavoni Alta y Baja seguirían inhabilitadas por los próximos encuentros.

Lo que le queda al Rojo en cuanto a lo deportivo, es el Torneo Clausura. Debe levantar cabeza si quiere clasificar a los Playoffs o en su defecto a alguna Copa internacional por tabla anual.

El próximo partido será el sábado 13 de septiembre ante Banfield, desde las 16:45 horas en el Libertadores de América.

