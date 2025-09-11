Indignación en Newell's: Castigo de FIFA, refuerzos complicados y el "error" bancario

INDIGNACIONENNEWELLSCASTIGODEFIFAREFUERZOSCOMPLICADOSYELERRORBANCARIOFOTO2

Mientras tanto, la sanción de la FIFA deja al elenco rosarino sin la posibilidad de reforzarse en los próximos tres períodos de inscripción, una situación que podría impactar de forma directa en el armado del plantel, tanto en lo inmediato como de cara al futuro. De todas formas, desde la institución confían en que una vez que se aclare el error y se verifique el cumplimiento de la obligación, la FIFA levantará la inhibición.

El comunicado oficial de Newell’s sobre la inhibición

Algunas horas después de que se confirmará la noticia de que Newell’s había sido inhibido por FIFA, el club rosarino se expidió con un comunicado en sus redes sociales.

En el mismo se asume que la inhibición llegó recientemente y que el club la reconoce formalmente “aunque la considera de carácter arbitrario” y deja en claro que “el proceso de desinhibición ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata”, asegurando que el club no tendrá “ningún tipo de impedimento” a la hora de incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1965941652884959284?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965941652884959284%7Ctwgr%5E6b87fb52300a8f16eeb3a2b734771719604c87a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BRWwgQ2x1YiBBdGzDqXRpY28gTmV3ZWxs4oCZcyBPbGQgQm95cyBpbmZvcm1hIGEgc3VzIHNvY2lvcywgc29jaWFzIGUgaGluY2hhcyBxdWUgZW4gbGFzIMO6bHRpbWFzIGhvcmFzIGxhIEZJRkEgbm90aWZpY8OzIHVuYSBpbmhpYmljacOzbiBzb2JyZSBudWVzdHJhIGluc3RpdHVjacOzbi48YnI2BPGJyPkVsIENsdWIgcmVjb25vY2UgZm9ybWFsbWVudGUgZXN0YSBtZWRpZGEsIGF1bnF1ZSBsYSBjb25zaWRlcmEgZGUgY2Fyw6FjdGVyIGFyYml0cmFyaW8uIFNpbiBlbWJhcmdvLCBxdWVyZW1vcyBsbGV2YXLigKY8L3A2BJm1kYXNoOyBOZXdlbGzigJlzIE9sZCBCb3lzIChATmV3ZWxscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OZXdlbGxzL3N0YXR1cy8xOTY1OTQxNjUyODg0OTU5Mjg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMSwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3D997a9c7ec1fcfad234e669013deaffaas%3Dcd28b743fbb93469793244219da73806&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que en las últimas horas la FIFA notificó una inhibición sobre nuestra institución.



Por último, el conjunto rojinegro aclaró que la institución “se encuentra trabajando con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que exige la circunstancia” defendiendo los intereses del club y reiterando su “firme decisión de continuar gestionando con responsabilidad y transparencia, garantizando que el futuro deportivo no se verá afectado” por esta situación.

Newell’s busca recuperarse ante Atlético Tucumán

Newell's recibirá a Atlético Tucumán este viernes (12/09) por el partido de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025.

El equipo rosarino atraviesa un mal momento y, aunque todavía está lejos de tener problemas con el descenso, necesita ganar para acercarse a la zona de clasificación. En tanto, el ‘Decano’ está en el octavo puesto de su zona y quiere sostener entre los primeros ocho.

Tras perder el clásico, Newell's volvió a caer, ante Barracas como local. Por su parte, Atlético Tucumán también viene de perder, frente a Gimnasia y Esgrima en La Plata.

El partido entre la ‘Lepra’ y el ‘Decano’ por el torneo Clausura se jugará este viernes (12/09) a las 21:15 y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.

