LIGA PROFESIONAL
Indignación en Newell's: Castigo de FIFA, refuerzos complicados y el "error" bancario
Newell's fue inhibido por la FIFA y no podrá sumar refuerzos para los próximos tres mercados de pases por falta de pago en el pase de Juan Ignacio Ramírez.
Según detalla el informe presentado por el máximo organismo rector del fútbol mundial, el club uruguayo reclamó el pago pendiente de una parte del pase del delantero, pactado en una suma de 4 millones de dólares. Hasta el momento, a la institución charrúa solo le ingresó la mitad.
Newell’s habló de “error” bancario tras el castigo de la FIFA
Ante este fallo de la FIFA, la institución de la “Lepra” reveló que la situación se originó por un error administrativo bancario en una transferencia internacional.
“Se trata de un fallo que responde a una deuda con Liverpool, pero ya se está trabajando para resolverlo. Hubo un inconveniente en el sistema bancario y creemos que en breve se levantará esta errónea medida cautelar”, indicó una fuente cercana a la dirigencia del club.
Mientras tanto, la sanción de la FIFA deja al elenco rosarino sin la posibilidad de reforzarse en los próximos tres períodos de inscripción, una situación que podría impactar de forma directa en el armado del plantel, tanto en lo inmediato como de cara al futuro. De todas formas, desde la institución confían en que una vez que se aclare el error y se verifique el cumplimiento de la obligación, la FIFA levantará la inhibición.
El comunicado oficial de Newell’s sobre la inhibición
Algunas horas después de que se confirmará la noticia de que Newell’s había sido inhibido por FIFA, el club rosarino se expidió con un comunicado en sus redes sociales.
En el mismo se asume que la inhibición llegó recientemente y que el club la reconoce formalmente “aunque la considera de carácter arbitrario” y deja en claro que “el proceso de desinhibición ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata”, asegurando que el club no tendrá “ningún tipo de impedimento” a la hora de incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.
Por último, el conjunto rojinegro aclaró que la institución “se encuentra trabajando con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que exige la circunstancia” defendiendo los intereses del club y reiterando su “firme decisión de continuar gestionando con responsabilidad y transparencia, garantizando que el futuro deportivo no se verá afectado” por esta situación.
Newell’s busca recuperarse ante Atlético Tucumán
Newell's recibirá a Atlético Tucumán este viernes (12/09) por el partido de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025.
El equipo rosarino atraviesa un mal momento y, aunque todavía está lejos de tener problemas con el descenso, necesita ganar para acercarse a la zona de clasificación. En tanto, el ‘Decano’ está en el octavo puesto de su zona y quiere sostener entre los primeros ocho.
Tras perder el clásico, Newell's volvió a caer, ante Barracas como local. Por su parte, Atlético Tucumán también viene de perder, frente a Gimnasia y Esgrima en La Plata.
El partido entre la ‘Lepra’ y el ‘Decano’ por el torneo Clausura se jugará este viernes (12/09) a las 21:15 y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.
