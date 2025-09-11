Mientras avanza el rodaje de Clayface en Liverpool, el DCU empieza a mostrar que el Pingüino y el Guasón ya acechan Ciudad Gótica, dejando pistas de que Batman no va a estar solo en su ciudad. Entre los carteles, los graffiti y referencias a los dos villanos, el universo de James Gunn empieza a preparar el terreno para futuras historias.
QUE SE PREPARE BATMAN
Primer vistazo al Pingüino del DCU gracias a imágenes del set de 'Clayface'
En 'Clayface', lo nuevo del DCU, empiezan a salir guiños al Pingüino y al Guasón, mientras este universo muestra una Ciudad Gótica repleta de villanos.
El Pingüino ya da sus primeras señales en el DCU
Las fotos compartidas en X muestran un detalle que cualquier fanático de Batman puede reconocer al instante: un cartel con la leyenda "Behold the Penguin Man" ("Observen al Hombre Pingüino"), acompañado de un personaje que claramente remite a Oswald Cobblepot, verdadero nombre del villano de Batman. Aunque todavía no se confirmó quién interpretará a dicho personaje, este guiño deja claro que el Pingüino ya está activo en esta versión del DCU, incluso antes de que se estrene The Brave and the Bold.
El contexto tiene sentido: James Gunn decidió que su universo muestre héroes y villanos ya en movimiento. Esto permite que un Batman en plena madurez enfrente enemigos consolidados, y que el público perciba una Ciudad Gótica saturada de conflictos y personajes con historia propia. La estética de las fotos, con graffiti y carteles por toda la ciudad, sugiere un Gotham crudo, urbano, con un mundo que respira criminalidad y cultura al mismo tiempo.
Además, el Guasón también tiene presencia: frases pintadas como "Jokers Rule" ("Los Guasones mandan") confirman que la ciudad no está vacía de amenazas y que la construcción de villanos clásicos es parte del ADN de esta nueva etapa del DCU. Esta estrategia anticipa las historias futuras, y también le da cuerpo y densidad a un universo que busca ser oscuro y adulto sin perder conexión con los cómics.
La dupla que redefine el peligro en Ciudad Gótica
El Guasón y el Pingüino cumplen un rol similar: funcionan como advertencias de que Ciudad Gótica no es un escenario neutral. Según una fuente cercana al rodaje, "Estas apariciones son teasers, no cameos completos. Sirven para que los fans sientan que Gotham está viva, que los villanos no duermen". Mientras el Guasón aporta caos y teatralidad, Cobblepot representa una amenaza más calculada y estratégica, y juntos muestran los distintos tipos de peligro que enfrenta Batman.
Clayface también pone su propia marca: la historia de un actor que se inyecta una sustancia para mantenerse relevante en Hollywood y termina transformándose en un villano con poderes para cambiar de forma es un thriller de horror corporal, que funcionará como plataforma para mostrar estos guiños a otros enemigos clásicos. Las filtraciones dan a entender que el Pingüino podría aparecer de forma indirecta, reforzando la sensación de que el universo está conectado desde el primer fotograma.
En definitiva, estas fotos del set son la primera evidencia de cómo James Gunn quiere rearmar el legado de Batman, con villanos ya activos, Gótica viva y un tono adulto y oscuro que marca una nueva etapa del DCU, donde la ciudad y sus enemigos tienen peso propio.
