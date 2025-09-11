Primer vistazo al Pingüino del DCU gracias a imágenes del set de 'Clayface'

Además, el Guasón también tiene presencia: frases pintadas como "Jokers Rule" ("Los Guasones mandan") confirman que la ciudad no está vacía de amenazas y que la construcción de villanos clásicos es parte del ADN de esta nueva etapa del DCU. Esta estrategia anticipa las historias futuras, y también le da cuerpo y densidad a un universo que busca ser oscuro y adulto sin perder conexión con los cómics.

Embed Have fun with these! This was took yesterday by myself as the set was getting put together pic.twitter.com/vo0Zu99Ibf — widow (@whitewidow616) September 9, 2025

La dupla que redefine el peligro en Ciudad Gótica

El Guasón y el Pingüino cumplen un rol similar: funcionan como advertencias de que Ciudad Gótica no es un escenario neutral. Según una fuente cercana al rodaje, "Estas apariciones son teasers, no cameos completos. Sirven para que los fans sientan que Gotham está viva, que los villanos no duermen". Mientras el Guasón aporta caos y teatralidad, Cobblepot representa una amenaza más calculada y estratégica, y juntos muestran los distintos tipos de peligro que enfrenta Batman.

image El Guasón aportará caos, y Cobblepot estrategia; juntos muestran distintos tipos de peligro en Gótica. Clayface funciona como plataforma para algunas pistas, reforzando la sensación de un universo conectado.

Clayface también pone su propia marca: la historia de un actor que se inyecta una sustancia para mantenerse relevante en Hollywood y termina transformándose en un villano con poderes para cambiar de forma es un thriller de horror corporal, que funcionará como plataforma para mostrar estos guiños a otros enemigos clásicos. Las filtraciones dan a entender que el Pingüino podría aparecer de forma indirecta, reforzando la sensación de que el universo está conectado desde el primer fotograma.

En definitiva, estas fotos del set son la primera evidencia de cómo James Gunn quiere rearmar el legado de Batman, con villanos ya activos, Gótica viva y un tono adulto y oscuro que marca una nueva etapa del DCU, donde la ciudad y sus enemigos tienen peso propio.

