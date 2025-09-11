Katy Perry volvió al Movistar Arena y no solamente hizo saltar a sus fanáticos con canciones que marcaron generaciones, sino que también dejó algunos gestos que no pasaron desapercibidos para quienes siguen la política. En medio del espectáculo, quedó claro que incluso desde el escenario, la cantante lanzó señales indirectas hacia Javier Milei y su gobierno.
"ME DIJERON QUE NO VENGA"
Katy Perry en modo Lali: Sacudió el Movistar Arena y le tiró un "palito" a Milei
Katy Perry volvió a Argentina, arrasó con sus hits y dejó guiños políticos en su show. Algunos vieron en sus gestos una crítica al gobierno de Javier Milei.
El repertorio de Katy Perry con señales políticas
El Movistar Arena se llenó de emoción desde que Katy Perry apareció en una plataforma circular con estética futurista, arrancando con "Artificial". La ovación creció con "Chained to the Rhythm" y "Teary Eyes", y alcanzó su pico con "Dark Horse", donde el público la acompañó cantando el tema a un volumen desenfrenado, mostrando que la conexión con sus fanáticos no bajó ni después de 15 años.
Pero fuera del show, hubo guiños con peso político. Al recibir una camiseta de Argentina del público y entonar fragmentos de "Don’t Cry for Me Argentina", Katy Perry rindió homenaje a Eva Perón, como ya lo había hecho días antes mostrando un cuadro de la líder argentina en sus manos.
Y en un país donde la política y la cultura muchas veces están en tensión, ese gesto fue más elocuente que cualquier declaración directa, y dejó claro que incluso en un recital, hay espacio para mensajes con contenido social.
Hitazos, fotos y palitos al gobierno de Milei
El repaso por sus hits (como "Teenage Dream", "California Gurls" y "Last Friday Night (T.G.I.F.)") mostró la solidez de su carrera, pero también sirvió como marco para comentarios con doble lectura.
Por un lado, se desarmó en halagos con los argentinos: "Hay algo especial en Buenos Aires, hay algo mágico en los argentinos. Nunca lo olviden". Pero también se refirió a las dificultades de traer espectáculos a Sudamérica, con una fugaz ¿crítica? al gobierno de Javier Milei: "Me decían: 'Las estrellas pop no van a Sudamérica. Es muy caro. No podés llevar el escenario'. ¿Qué querés decir? En Sudamérica están mis fans más grandes".
Y es que mientras el gobierno de Milei promueve un discurso de liberalización y austeridad, hay artistas internacionales que muestran que las restricciones afectan directamente la llegada de la cultura y el entretenimiento de calidad. Perry no atacó directamente al presidente, pero sí dejó claro que la política no puede mirar para otro lado cuando de cultura se trata.
En su primera noche en el Movistar Arena, Katy Perry recordó que la música puede ser una herramienta para cuestionar y responder, incluso en un show pensado para entretener. La artista volvió a demostrar que, aunque la política cambie, los fanáticos argentinos siguen siendo un público clave y consciente de su contexto.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar