Katy Perry en modo Lali: Sacudió el Movistar Arena y le tiró un "palito" a Milei

Hitazos, fotos y palitos al gobierno de Milei

El repaso por sus hits (como "Teenage Dream", "California Gurls" y "Last Friday Night (T.G.I.F.)") mostró la solidez de su carrera, pero también sirvió como marco para comentarios con doble lectura.

Por un lado, se desarmó en halagos con los argentinos: "Hay algo especial en Buenos Aires, hay algo mágico en los argentinos. Nunca lo olviden". Pero también se refirió a las dificultades de traer espectáculos a Sudamérica, con una fugaz ¿crítica? al gobierno de Javier Milei: "Me decían: 'Las estrellas pop no van a Sudamérica. Es muy caro. No podés llevar el escenario'. ¿Qué querés decir? En Sudamérica están mis fans más grandes".

image En su recital, Perry dejó entrever algunas críticas indirectas al gobierno de Milei. Resaltó que la política no puede ignorar la importancia de la cultura y los fanáticos.

Y es que mientras el gobierno de Milei promueve un discurso de liberalización y austeridad, hay artistas internacionales que muestran que las restricciones afectan directamente la llegada de la cultura y el entretenimiento de calidad. Perry no atacó directamente al presidente, pero sí dejó claro que la política no puede mirar para otro lado cuando de cultura se trata.

Embed Katy Perry a sus fans sudamericanos durante el show en Buenos Aires:



"Me decían: 'Las estrellas pop no van a Sudamérica. Es muy caro. No podés llevar el escenario'. ¿Qué querés decir? En Sudamérica están mis fans más grandes". https://t.co/jOSf3B6AIm pic.twitter.com/hQCnn1YcVb — argentina crave (@florexplica) September 10, 2025

En su primera noche en el Movistar Arena, Katy Perry recordó que la música puede ser una herramienta para cuestionar y responder, incluso en un show pensado para entretener. La artista volvió a demostrar que, aunque la política cambie, los fanáticos argentinos siguen siendo un público clave y consciente de su contexto.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

