Eduardo Feinmann protagonizó uno de esos bloopers que solo puede regalar la tele en vivo: en su programa dio por cierta una foto trucha de Katy Perry tomando mates con Cristina Kirchner. El error, que era en realidad un simple meme de Twitter, terminó convertido en noticia y dejó al conductor en el centro de todas las cargadas.
PAPELÓN AL AIRE
Eduardo Feinmann se indignó con una foto de Katy Perry y CFK... que era falsa
Eduardo Feinmann se "comió" una fake news al aire dando por cierto un meme de Katy Perry visitando a Cristina Kirchner. Su error se hizo viral al toque.
La foto trucha que indignó a Eduardo Feinmann
Katy Perry pasó por Argentina y, como suele ocurrir con figuras de esa escala, dio que hablar por fuera de la música. Le regalaron un cuadro de Eva Perón, lo levantó arriba del escenario y hasta se despachó con "Don’t cry for me Argentina", un gesto que cayó como anillo al dedo justo después de la derrota de Javier Milei y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ese detalle fue suficiente para que en redes empezaran a circular bromas con tinte político.
Ahí apareció la cuenta @capitana_CFK, que subió un montaje de Perry visitando a Cristina Kirchner en su casa de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario. El posteo fue claro en su intención humorística: "Katy Perry visitó a CFK en San José 1111 y se pronunció contra la proscripción". Pero este chiste de Twitter se convirtió en material de aire para A24.
En el programa de Feinmann pusieron al aire la imagen y un zócalo contundente: "Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria". El conductor, fiel a su estilo, reaccionó de inmediato: "¿Esa cárcel es una joda?". Y lo acompañaron sus panelistas con frases como: "En una unidad penitenciaria esto no pasa. Pero una domiciliaria no regulada desde el punto de vista no penitenciario, pasan estas cosas".
Lo insólito es que nadie, absolutamente nadie, levantó la mano para dudar de la veracidad de la foto. Ni un freno, ni un "che, ¿y si esto es trucho?". La indignación pudo más que el sentido común.
De Twitter al aire: el blooper monumental
La escena se volvió todavía más llamativa porque el debate en el piso escaló rápido. Feinmann agregó su propia hipótesis: "Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo ‘venite’". Otra periodista llegó a afirmar que la cantante "se expresó contra la proscripción". En cuestión de minutos, aquel montaje hecho para Twitter se transformó en un análisis televisivo con tono de denuncia.
Pero el problema no era únicamente la falta de chequeo: el programa construyó un relato completo sobre un hecho que nunca ocurrió. Gabriel Iesi, abogado y columnista del ciclo, junto con la periodista Mariel Fitzpatrick, reforzaron la idea como si estuvieran desmenuzando un caso real. Aquella retroalimentación en vivo provocó un momento televisivo difícil de olvidar: indignación seria frente a un meme.
Mientras tanto, en las redes sociales se vivía otra película. Twitter se llenó de chistes, capturas y comentarios sobre el "bait" que se comió A24. La fake news original se viralizó todavía más gracias al enojo de Feinmann, que terminó siendo trending topic. En el contraste entre la solemnidad del estudio y el humor de las redes quedó claro el verdadero error: la tele compró un meme, y lo transformó en noticia nacional.
En tiempos donde la desinformación se propaga con un clic, la conclusión es que la tele puede indignarse en vivo por un delirio, pero Internet siempre se encarga de poner las cosas en su lugar, y a veces con más velocidad que cualquier productor.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar