Eduardo Feinmann se indignó con una foto de Katy Perry y CFK... que era falsa

En el programa de Feinmann pusieron al aire la imagen y un zócalo contundente: "Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria". El conductor, fiel a su estilo, reaccionó de inmediato: "¿Esa cárcel es una joda?". Y lo acompañaron sus panelistas con frases como: "En una unidad penitenciaria esto no pasa. Pero una domiciliaria no regulada desde el punto de vista no penitenciario, pasan estas cosas".

Lo insólito es que nadie, absolutamente nadie, levantó la mano para dudar de la veracidad de la foto. Ni un freno, ni un "che, ¿y si esto es trucho?". La indignación pudo más que el sentido común.

De Twitter al aire: el blooper monumental

La escena se volvió todavía más llamativa porque el debate en el piso escaló rápido. Feinmann agregó su propia hipótesis: "Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo ‘venite’". Otra periodista llegó a afirmar que la cantante "se expresó contra la proscripción". En cuestión de minutos, aquel montaje hecho para Twitter se transformó en un análisis televisivo con tono de denuncia.

image Feinmann y su equipo reaccionaron indignados ante un montaje viral. Mientras tanto, Twitter explotó en memes, mostrando que la tele compró un chiste como noticia seria.

Pero el problema no era únicamente la falta de chequeo: el programa construyó un relato completo sobre un hecho que nunca ocurrió. Gabriel Iesi, abogado y columnista del ciclo, junto con la periodista Mariel Fitzpatrick, reforzaron la idea como si estuvieran desmenuzando un caso real. Aquella retroalimentación en vivo provocó un momento televisivo difícil de olvidar: indignación seria frente a un meme.

Mientras tanto, en las redes sociales se vivía otra película. Twitter se llenó de chistes, capturas y comentarios sobre el "bait" que se comió A24. La fake news original se viralizó todavía más gracias al enojo de Feinmann, que terminó siendo trending topic. En el contraste entre la solemnidad del estudio y el humor de las redes quedó claro el verdadero error: la tele compró un meme, y lo transformó en noticia nacional.

En tiempos donde la desinformación se propaga con un clic, la conclusión es que la tele puede indignarse en vivo por un delirio, pero Internet siempre se encarga de poner las cosas en su lugar, y a veces con más velocidad que cualquier productor.

