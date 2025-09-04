Eduardo Feinmann fulminó a Javier Milei por "sacar a Nisman del cajón" en campaña

"Tenemos en frente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta al avance imparable de las ideas de la libertad", afirmó. Y no se detuvo: calificó a Axel Kicillof de "enano comunista, soviético e inútil esférico", responsabilizándolo por la inseguridad en la provincia, pese a que las estadísticas oficiales de 2024 muestran mejoras en varios indicadores.

Eduardo Feinmann estalla: 'Otra vez sacan el cadáver de Nisman'

Sin embargo, la frase que disparó todas las alertas fue la referencia de Milei a Nisman: "Este kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman". Eduardo Feinmann no tardó en reaccionar en su programa de A24: "Los kirchneristas seguramente van a salir a decir 'Otra vez sacan el cadáver de Nisman'. Cada vez que ven que no les va bien en una elección, tanto el macrismo como el mileismo sacan a Nisman del cajón".

image La mención de Nisman desató la reacción de Eduardo Feinmann, que criticó el uso político de su muerte. También comparó los "rincones oscuros" de Milei con los "sótanos de la democracia" de Alberto Fernández.

Feinmann, además, no dudó en trazar un paralelo con la actual administración: sobre la frase de Milei de "operetas que llegan de los rincones más oscuros de la política", comentó: "Rincones oscuros es inteligencia. Es más o menos algo parecido a los sótanos de la democracia de Alberto Fernández", en referencia a cómo definió el expresidente su promesa de hacer públicos los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia durante su mandato.

Embed "Cada vez que ven que no les va bien en una elección, tanto el macrismo como el mileismo sacan a Alberto Nisman del cajón"



La reacción de Eduardo Feinmann tras la mención de Javier Milei al fiscal en el acto de La Libertad Avanza en Moreno, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/5KTbldnLEJ — Corta (@somoscorta) September 4, 2025

La crítica no solamente apuntaba a la ética de usar un asesinato sin esclarecer políticamente como herramienta electoral, sino también a cómo se construye un relato de victimización que en lugar de hablar de lo que verdaderamente importa apela a lo emocional. Evidentemente, la política argentina sigue utilizando la memoria y la tragedia como munición en la disputa electoral.

Que Milei haya mencionado a Nisman refleja cómo, hasta el día de hoy, los líderes siguen lanzando manotazos de ahogado buscando seguidores a fuerza de símbolos fuertes, mientras le temen al periodismo que levanta la voz para cuestionar los límites del discurso.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)

Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible