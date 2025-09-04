El cierre de campaña de Javier Milei en Moreno terminó siendo un escándalo político con cánticos, insultos y acusaciones que cruzaron toda la provincia. Eduardo Feinmann reaccionó furioso en A24 a la utilización política de Alberto Nisman, mientras Milei no perdonó a Axel Kicillof y lo responsabilizó por la inseguridad y los problemas de la provincia.
"EL MACRISMO Y EL MILEÍSMO LO HACEN"
Eduardo Feinmann fulminó a Javier Milei por "sacar a Nisman del cajón" en campaña
Eduardo Feinmann cruzó a Javier Milei por usar la muerte de Nisman para sumar votos. En Moreno, el presidente no paró de atacar al kirchnerismo y victimizarse.
Javier Milei al ataque: victimización y palos al kirchnerismo
El presidente Javier Milei eligió el Club Villa Ángela en Trujui para cerrar la campaña bonaerense con un discurso repleto de furia leonina y escenografía rockera. Al ritmo de "Panic Show" de La Renga, la militancia coreó "la casta tiene miedo" y "saquen al pingüino del cajón", mientras Milei agradecía a su hermana Karina por acompañarlo "más allá de las operetas y las injurias".
Durante dicho acto, el mandatario eligió victimizarse ante las denuncias de corrupción y la polémica judicial que intentó frenar la difusión de audios que involucran a Karina Milei. Desde allí, lanzó una batería de acusaciones contra el kirchnerismo, desde campañas mediáticas vinculadas al caso del diputado Gerardo Milman hasta "un adoquín que podría haber matado a cualquiera" en Lomas de Zamora.
"Tenemos en frente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta al avance imparable de las ideas de la libertad", afirmó. Y no se detuvo: calificó a Axel Kicillof de "enano comunista, soviético e inútil esférico", responsabilizándolo por la inseguridad en la provincia, pese a que las estadísticas oficiales de 2024 muestran mejoras en varios indicadores.
Eduardo Feinmann estalla: 'Otra vez sacan el cadáver de Nisman'
Sin embargo, la frase que disparó todas las alertas fue la referencia de Milei a Nisman: "Este kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman". Eduardo Feinmann no tardó en reaccionar en su programa de A24: "Los kirchneristas seguramente van a salir a decir 'Otra vez sacan el cadáver de Nisman'. Cada vez que ven que no les va bien en una elección, tanto el macrismo como el mileismo sacan a Nisman del cajón".
Feinmann, además, no dudó en trazar un paralelo con la actual administración: sobre la frase de Milei de "operetas que llegan de los rincones más oscuros de la política", comentó: "Rincones oscuros es inteligencia. Es más o menos algo parecido a los sótanos de la democracia de Alberto Fernández", en referencia a cómo definió el expresidente su promesa de hacer públicos los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia durante su mandato.
La crítica no solamente apuntaba a la ética de usar un asesinato sin esclarecer políticamente como herramienta electoral, sino también a cómo se construye un relato de victimización que en lugar de hablar de lo que verdaderamente importa apela a lo emocional. Evidentemente, la política argentina sigue utilizando la memoria y la tragedia como munición en la disputa electoral.
Que Milei haya mencionado a Nisman refleja cómo, hasta el día de hoy, los líderes siguen lanzando manotazos de ahogado buscando seguidores a fuerza de símbolos fuertes, mientras le temen al periodismo que levanta la voz para cuestionar los límites del discurso.
