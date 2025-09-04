urgente24
"EL MACRISMO Y EL MILEÍSMO LO HACEN"

Eduardo Feinmann fulminó a Javier Milei por "sacar a Nisman del cajón" en campaña

Eduardo Feinmann cruzó a Javier Milei por usar la muerte de Nisman para sumar votos. En Moreno, el presidente no paró de atacar al kirchnerismo y victimizarse.

04 de septiembre de 2025 - 10:26
Por GERMÁN MOLKUC

El cierre de campaña de Javier Milei en Moreno terminó siendo un escándalo político con cánticos, insultos y acusaciones que cruzaron toda la provincia. Eduardo Feinmann reaccionó furioso en A24 a la utilización política de Alberto Nisman, mientras Milei no perdonó a Axel Kicillof y lo responsabilizó por la inseguridad y los problemas de la provincia.

Javier Milei al ataque: victimización y palos al kirchnerismo

El presidente Javier Milei eligió el Club Villa Ángela en Trujui para cerrar la campaña bonaerense con un discurso repleto de furia leonina y escenografía rockera. Al ritmo de "Panic Show" de La Renga, la militancia coreó "la casta tiene miedo" y "saquen al pingüino del cajón", mientras Milei agradecía a su hermana Karina por acompañarlo "más allá de las operetas y las injurias".

image
Javier Milei cerr&oacute; su campa&ntilde;a en Moreno con un discurso repleto de ataques al kirchnerismo y defensa de su hermana. Pero uno de los momentos que m&aacute;s indignaci&oacute;n produjo fue su uso pol&iacute;tico de la muerte del exfiscal Alberto Nisman.

Durante dicho acto, el mandatario eligió victimizarse ante las denuncias de corrupción y la polémica judicial que intentó frenar la difusión de audios que involucran a Karina Milei. Desde allí, lanzó una batería de acusaciones contra el kirchnerismo, desde campañas mediáticas vinculadas al caso del diputado Gerardo Milman hasta "un adoquín que podría haber matado a cualquiera" en Lomas de Zamora.

"Tenemos en frente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta al avance imparable de las ideas de la libertad", afirmó. Y no se detuvo: calificó a Axel Kicillof de "enano comunista, soviético e inútil esférico", responsabilizándolo por la inseguridad en la provincia, pese a que las estadísticas oficiales de 2024 muestran mejoras en varios indicadores.

Eduardo Feinmann estalla: 'Otra vez sacan el cadáver de Nisman'

Sin embargo, la frase que disparó todas las alertas fue la referencia de Milei a Nisman: "Este kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman". Eduardo Feinmann no tardó en reaccionar en su programa de A24: "Los kirchneristas seguramente van a salir a decir 'Otra vez sacan el cadáver de Nisman'. Cada vez que ven que no les va bien en una elección, tanto el macrismo como el mileismo sacan a Nisman del cajón".

image
La menci&oacute;n de Nisman desat&oacute; la reacci&oacute;n de Eduardo Feinmann, que critic&oacute; el uso pol&iacute;tico de su muerte. Tambi&eacute;n compar&oacute; los "rincones oscuros" de Milei con los "s&oacute;tanos de la democracia" de Alberto Fern&aacute;ndez.

La mención de Nisman desató la reacción de Eduardo Feinmann, que criticó el uso político de su muerte. También comparó los "rincones oscuros" de Milei con los "sótanos de la democracia" de Alberto Fernández.

Feinmann, además, no dudó en trazar un paralelo con la actual administración: sobre la frase de Milei de "operetas que llegan de los rincones más oscuros de la política", comentó: "Rincones oscuros es inteligencia. Es más o menos algo parecido a los sótanos de la democracia de Alberto Fernández", en referencia a cómo definió el expresidente su promesa de hacer públicos los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia durante su mandato.

La crítica no solamente apuntaba a la ética de usar un asesinato sin esclarecer políticamente como herramienta electoral, sino también a cómo se construye un relato de victimización que en lugar de hablar de lo que verdaderamente importa apela a lo emocional. Evidentemente, la política argentina sigue utilizando la memoria y la tragedia como munición en la disputa electoral.

Que Milei haya mencionado a Nisman refleja cómo, hasta el día de hoy, los líderes siguen lanzando manotazos de ahogado buscando seguidores a fuerza de símbolos fuertes, mientras le temen al periodismo que levanta la voz para cuestionar los límites del discurso.

