En la tarde del miércoles (03/09) se llevó a cabo el cierre de campaña por parte del presidente Javier Milei en Moreno de cara a las elecciones provinciales y el periodista Cristian Mercatante fue brutalmente agredido cuando una botella le pegó en su cabeza.
"ADRENALINA PURA"
El periodista herido en el cierre de campaña de Milei contó cómo fue el ataque
El periodista de Desayuno Americano habló tras la brutal agresión que sufrió cuando cubría el acto oficialista en Moreno previo a las elecciones provinciales.
En Desayuno Americano, programa en el que trabaja, habló con Pamela David y el resto del equipo para contar cómo se encontraba y a su vez recordar el violento episodio. "Adrenalina pura", confesó que sintió en medio de la agresión.
El cronista contó que había notado un grupo de hombres "encapuchados" y "grandotes" y que pensó que eran "fuerza de choque" del oficialismo. Sin embargo, cuando llegó el Presidente notó que se generó una corrida hacia su persona. "Como nadie sabía quiénes eran estos encapuchados yo, uno por uno, fui preguntando si eran personal policial. Porque ellos no se movieron, no respondieron a ningún tipo de agresión, solo se movieron ante la llegada de Milei", explicó.
Fue en ese entonces que recibió el impacto: "Yo sentí como una piña pero, nada, escuché la explosión de un vidrio". "Este impacto a un nene lo mata. Estaba lleno de criaturas. No entiendo qué hace la gente llevando bebés", se quejó posteriormente. Finalmente admitió que no supo quiénes eran las personas que deberán ser investigadas por la Justicia.
Quién es Cristian Mercatante, el periodista herido en Moreno
Cristian Mercatante, de 49 años, actualmente se desempeña como cronista para el programa Desayuno Americano, emitido por América TV y en Policías en acción por El Trece.
Su trayectoria en los medios de comunicación comenzó en el 2000 cuando participó del reality show El Bar. Y si bien posteriormente se alejó de la pantalla chica, en 2013 decidió retomar su carrera profesional.
A principio de año se acercó a la productora Kuarzo en busca de una oportunidad laboral y fue por ese motivo que ingresó inicialmente como asistente de producción, con un contrato breve. Sin embargo, logró consolidarse y formarse dentro del oficio.
Desde su consolidación en el ámbito periodístico, formó parte de diversos programas y su vínculo más sólido y continuo fue con Guido Kaczka, con quien colaboró de manera ininterrumpida en varios ciclos como por ejemplo en Los 8 escalones.
