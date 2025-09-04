El periodista herido en el cierre de campaña de Milei contó cómo fue el ataque

Quién es Cristian Mercatante, el periodista herido en Moreno

Cristian Mercatante, de 49 años, actualmente se desempeña como cronista para el programa Desayuno Americano, emitido por América TV y en Policías en acción por El Trece.

Su trayectoria en los medios de comunicación comenzó en el 2000 cuando participó del reality show El Bar. Y si bien posteriormente se alejó de la pantalla chica, en 2013 decidió retomar su carrera profesional.



Embed - cristian mercatante en Instagram View this post on Instagram A post shared by cristian mercatante (@cristianmercatante25)



A principio de año se acercó a la productora Kuarzo en busca de una oportunidad laboral y fue por ese motivo que ingresó inicialmente como asistente de producción, con un contrato breve. Sin embargo, logró consolidarse y formarse dentro del oficio.

Desde su consolidación en el ámbito periodístico, formó parte de diversos programas y su vínculo más sólido y continuo fue con Guido Kaczka, con quien colaboró de manera ininterrumpida en varios ciclos como por ejemplo en Los 8 escalones.

