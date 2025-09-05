Metrogas refinancia deuda y prepara la salida de YPF

Metrogas se encuentra en proceso de revisión de su concesión, que vence en diciembre del 2027, con la posibilidad de una prórroga hasta 2047.

La distribuidora de gas abonó $33.000 millones a YPF en efectivo pero dejó el saldo restante para octubre. Con Enarsa, la empresa abonó el 50% de la deuda y el resto se financiará a 26 meses, con pagos trimestrales de capital y un esquema de amortización creciente.

