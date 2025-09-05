MERCADO DEL GAS
Metrogas refinancia deuda y prepara la salida de YPF
Metrogas consiguió un préstamo en torno de los $88.000 millones para saldar compromisos financieros. YPF (accionista mayoritario) pondrá en venta su parte.
De esta manera, la empresa distribuidora de gas consiguió fondos de los bancos ICBC y Galicia, con el objetivo de saldar definitivamente compromisos financieros que tiene con el propio ICBC y el Banco Macro, además de la cancelación parcial de deudas comerciales con la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) e YPF.
La deuda con ICBC y Macro fue tomada en 2018 por un total de US$250 millones. Sin embargo, desde el 2020 comenzó a pesificarla progresivamente para alinear pasivos con la moneda de activos.
La operación se pagará en 9 cuotas trimestrales hasta noviembre del 2027 a un TAMAR del 66% nominal y de 90% efectiva anual.
Metrogas se encuentra en proceso de revisión de su concesión, que vence en diciembre del 2027, con la posibilidad de una prórroga hasta 2047.
La distribuidora de gas abonó $33.000 millones a YPF en efectivo pero dejó el saldo restante para octubre. Con Enarsa, la empresa abonó el 50% de la deuda y el resto se financiará a 26 meses, con pagos trimestrales de capital y un esquema de amortización creciente.
