ADEPA carga contra el Gobierno: "El odio al periodismo ya se naturalizó"

El periodismo en tiempos de desinformación

En la presentación, Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, remarcó que la Argentina atraviesa un proceso de “extraordinaria aceleración histórica”, donde los hechos se suceden a una velocidad que desafía la capacidad de la sociedad para procesarlos. En ese escenario, señaló, el rol de la prensa es más necesario que nunca: proveer información confiable, contrastada y útil para la toma de decisiones.

El informe también advirtió sobre la ola de desinformación que afecta a los procesos electorales y subrayó que la irrupción de la inteligencia artificial aumenta los riesgos de manipulación de contenidos. Por ello, ADEPA hizo suyos los cinco principios impulsados por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) y la Unión Europea de Radiodifusión, que reclaman un uso responsable de la IA generativa y el reconocimiento del valor de los contenidos periodísticos originales.

Compromiso con la democracia

“ADEPA reafirma su compromiso con la defensa del periodismo como bien público, con la innovación responsable y con un marco normativo que asegure un entorno digital justo, equilibrado y seguro para la información”, concluyó el informe, titulado “El periodismo, herramienta para la sociedad democrática”.

