Septiembre el mejor mes para estrenar una linda Buepp

CARNICERÍAS RES: 30% de descuento los sábados y domingos. Tope: $6000 mensual. 25% de descuento los viernes (tope: $5.000 mensual).

TIENDAS SALUDABLES, QUESERÍAS, FIAMBRERÍAS, CARNICERÍAS Y GRANJAS: 30% de descuento en tiendas adheridas todos los días. Tope: $15.000 totales para todos los comercios bajo el rubro “Comercios Vecinos".

DESAYUNOS y BRUNCH: 30% de descuento los sábados y domingos de 7 a 12. Tope: $5000 mensual.

CINES: 50% de reintegro los días sábados. Tope: $10.000 mensual.

EXPENSAS - CONSORCIOS: 20% de reintegro todos los días. Tope: $10.000 mensual.

GESTIONES/ IMPUESTOS CABA:

20% de reintegro todos los días en los siguientes impuestos (Tope $10.000 mensual por impuesto):

todos los días en los siguientes (Tope $10.000 mensual por impuesto): PATENTES automotores

automotores

ABL



Régimen Simplificado INGRESOS BRUTOS

20% de reintegro en trámites, por ejemplo: licencia de conducir, infracciones y trámites ante el Registro Civil, entre otros (Tope $10.000 por única vez).

LIBRERÍAS Y JUGUETERÍAS: los viernes 20% de descuento en comercios adheridos. Tope $15.000 mensual.

MOVISTAR ARENA (Patio Gastronómico): 20% de descuento. Tope: $5000 mensual.

Mediante pago contactless (tecnología NFC)

SUBTE de la Ciudad de Buenos Aires/ Colectivos con terminales NFC/ Buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires: 100% de descuento todos los días. Con tarjetas Visa crédito y débito. Tope $10.000 mensual por tarjeta.

FARMACITY: 20% de descuento los miércoles en locales de Farmacity. Con tarjetas Visa crédito y débito. Tope: $5.000 mensual por tarjeta.

MC DONALD´S: 20% de descuento todos los días en locales de McDonald's. Con tarjetas Visa crédito y débito. Tope: $10.000 mensual por tarjeta.

Mediante opción cargar tarjeta de transporte

SUBE: 50% de reintegro todos los días en recarga de SUBE. Tope $3000 mensual.

