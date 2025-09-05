BUEPP, la billetera digital del Ciudad, presenta para septiembre beneficios únicos que permiten a cada cliente ahorrar más de $200.000 por mes. en hogares donde cada integrante mayor de 13 años utiliza la aplicación, de acceso gratuito y no tiene costos asociados al uso.
BANCO CIUDAD
Septiembre el mejor mes para estrenar una linda Buepp
Durante septiembre, BUEPP, la billetera virtual del Banco Ciudad, ofrece promociones imperdibles en rubros claves
Donde destaca BUEPP
- IMPUESTOS DE CABA (ABL, Patentes y Régimen Simplificado de Ingresos Brutos): descuento del 20%, hasta $10.000 por mes, en cada impuestos (Pago con QR).
- EXPENSAS - CONSORCIOS: 20% de reintegro todos los días, con tope $10.000 mensual. (Pago con QR).
- FERIAS ITINERANTES DE LA CIUDAD (FIABS): descuento del 30%, hasta $20.000 por mes (Pago con QR).
- TRANSPORTE:
- 100% de descuento todos los días en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, colectivos con terminales NFC y buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires, con tope $10.000 mensual por tarjeta Visa (Pago Contactless-NFC con Visa).
- 50% de descuento para la recarga de la SUBE, con tope de $3.000 mensual (opción TRANSPORTE / Cargar tarjeta de transporte)
- 20% de descuento todos los días en locales de McDonald's, con un tope de $10.000 mensual por tarjeta Visa (Pago Contactless-NFC con Visa).
- 20% de descuento los miércoles en locales de Farmacity, con tope de $5.000 mensual por tarjeta Visa (Pago Contactless-NFC con Visa).
- 30% de descuento los sábados y domingos en locales de RES, con tope de $6000 mensual (Pago con QR).
- 30% de descuento en tiendas saludables, queserías, fiambrerías, carnicerías y granjas adheridas todos los días, con tope mensual de $15.000 (Pago con QR).
Beneficios del mes
Mediante pago con QR
FERIAS DE LA CIUDAD: 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados. Tope: $20.000 mensual.
CARNICERÍAS RES: 30% de descuento los sábados y domingos. Tope: $6000 mensual. 25% de descuento los viernes (tope: $5.000 mensual).
TIENDAS SALUDABLES, QUESERÍAS, FIAMBRERÍAS, CARNICERÍAS Y GRANJAS: 30% de descuento en tiendas adheridas todos los días. Tope: $15.000 totales para todos los comercios bajo el rubro “Comercios Vecinos".
DESAYUNOS y BRUNCH: 30% de descuento los sábados y domingos de 7 a 12. Tope: $5000 mensual.
CINES: 50% de reintegro los días sábados. Tope: $10.000 mensual.
EXPENSAS - CONSORCIOS: 20% de reintegro todos los días. Tope: $10.000 mensual.
GESTIONES/ IMPUESTOS CABA:
- 20% de reintegro todos los días en los siguientes impuestos (Tope $10.000 mensual por impuesto):
- PATENTES automotores
- ABL
- Régimen Simplificado INGRESOS BRUTOS
- 20% de reintegro en trámites, por ejemplo: licencia de conducir, infracciones y trámites ante el Registro Civil, entre otros (Tope $10.000 por única vez).
LIBRERÍAS Y JUGUETERÍAS: los viernes 20% de descuento en comercios adheridos. Tope $15.000 mensual.
MOVISTAR ARENA (Patio Gastronómico): 20% de descuento. Tope: $5000 mensual.
Mediante pago contactless (tecnología NFC)
SUBTE de la Ciudad de Buenos Aires/ Colectivos con terminales NFC/ Buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires: 100% de descuento todos los días. Con tarjetas Visa crédito y débito. Tope $10.000 mensual por tarjeta.
FARMACITY: 20% de descuento los miércoles en locales de Farmacity. Con tarjetas Visa crédito y débito. Tope: $5.000 mensual por tarjeta.
MC DONALD´S: 20% de descuento todos los días en locales de McDonald's. Con tarjetas Visa crédito y débito. Tope: $10.000 mensual por tarjeta.
Mediante opción cargar tarjeta de transporte
SUBE: 50% de reintegro todos los días en recarga de SUBE. Tope $3000 mensual.
