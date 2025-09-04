Vicegobernadora bonaerense y presidente del Senado provincial, ex alcalde de La Matanza, Verónica Magario, difundió un texto convocando a asistir a las urnas el domingo 07/09. Luego, hacerlo para votar por Fuerza Patria y Axel Kicillof.
ELECCIONES
Verónica Magario difundió un texto convocando a votar el 07/09 contra Javier Milei
Verónica Magario, vicegobernadora de Axel Kicillof y referente de La Matanza, posteó en X pidiendo concurrir a votar contra Javier Milei.
Verónica Magario desde su cuenta @magariovero:
Este domingo votamos para decidir si continuamos con este modelo de ajuste salvaje y permanente sin sentido, de recesión y de desindustrialización, o frenamos a Milei y empezamos juntos una recuperación, que a esta altura no será fácil, para salvar a nuestra provincia y dar este primer paso en el camino necesario para salvar al país.
Bonaerenses: ustedes saben muy bien lo que les ha significado esta motosierra que en el día a día les afecta el bolsillo a todos.
Ustedes sufrieron, sufren y sufrirán, si no lo paramos en las urnas a Milei, este plan económico de tarifas aumentando permanentemente, de jubilaciones bajando cada vez más, de jubilados sin medicamentos, de discapacitados abandonados, de un aparato productivo destrozado por las importaciones abiertas a mansalva y con una pérdida de trabajo permanente.
Este plan económico pone toda la plata del Estado para pagar intereses y para mantener el dólar “planchado”, y provoca que tu salario cada vez te alcance menos para llegar a fin de mes, o que las changas cada día sean más escasas y las paguen más bajas, o que tu emprendimiento vea cómo nadie entra, nadie compra, nadie pide, o como tu segundo trabajo, que necesitás para alimentar a tu familia, también se termina.
Si sigue este plan desastroso de Milei, vamos a ver, lamentablemente y como pasó muchos años atrás, fábricas que siguen cerrando, comercios que bajan sus persianas, empleos que se pierden, changas que desaparecen, todo parado, parado, parado, con argentinas y argentinos que cada vez vamos a estar peor.
Axel Kicillof
Ese no es el país que Axel y toda Fuerza Patria queremos, no es la Argentina que reconstruimos después del desastre del 2001 y que intentamos construir siempre.
Este domingo, la provincia tiene una nueva esperanza, que es Fuerza Patria apoyada por la fuerza de todos: docentes, trabajadores de todas las actividades, emprendedores, empresarios pymes, profesionales, comerciantes, estudiantes, personal de salud, abogados, ingenieros, todos.
Este domingo no nos podemos quedar en casa. Vayamos todas y todos a votar en contra de Milei, que tiene todo parado y que no nos permite ver crecer a nuestros hijos en un país con posibilidades de estudiar, de ir a la universidad, de tener un empleo digno, un emprendimiento que prospere, una vida normal, en la que cada una y cada uno elija de qué quiere trabajar.
Nuestra provincia y nuestro país tienen todas las posibilidades. Lo único que hace falta es que Milei entienda que debe cambiar el rumbo, este rumbo que nos destruye, este rumbo que hace cada día más difícil la reconstrucción, este rumbo que podemos torcer este domingo en las urnas diciéndole con el voto BASTA MILEI.
Sé que las y los bonaerenses, juntos con Axel y Fuerza Patria, podemos cambiar nuestro destino y tener un futuro mucho más feliz. Vayamos a votar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos y por nuestros nietos, por nuestros discapacitados y por todos los hombres y mujeres de bien que quieren una vida en paz, con trabajo y con derechos.
