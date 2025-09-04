Verónica Magario difundió un texto convocando a votar el 07/09 contra Javier Milei

Este plan económico pone toda la plata del Estado para pagar intereses y para mantener el dólar “planchado”, y provoca que tu salario cada vez te alcance menos para llegar a fin de mes, o que las changas cada día sean más escasas y las paguen más bajas, o que tu emprendimiento vea cómo nadie entra, nadie compra, nadie pide, o como tu segundo trabajo, que necesitás para alimentar a tu familia, también se termina.

Si sigue este plan desastroso de Milei, vamos a ver, lamentablemente y como pasó muchos años atrás, fábricas que siguen cerrando, comercios que bajan sus persianas, empleos que se pierden, changas que desaparecen, todo parado, parado, parado, con argentinas y argentinos que cada vez vamos a estar peor.

Axel Kicillof

Ese no es el país que Axel y toda Fuerza Patria queremos, no es la Argentina que reconstruimos después del desastre del 2001 y que intentamos construir siempre.

Este domingo, la provincia tiene una nueva esperanza, que es Fuerza Patria apoyada por la fuerza de todos: docentes, trabajadores de todas las actividades, emprendedores, empresarios pymes, profesionales, comerciantes, estudiantes, personal de salud, abogados, ingenieros, todos.

Este domingo no nos podemos quedar en casa. Vayamos todas y todos a votar en contra de Milei, que tiene todo parado y que no nos permite ver crecer a nuestros hijos en un país con posibilidades de estudiar, de ir a la universidad, de tener un empleo digno, un emprendimiento que prospere, una vida normal, en la que cada una y cada uno elija de qué quiere trabajar.

Nuestra provincia y nuestro país tienen todas las posibilidades. Lo único que hace falta es que Milei entienda que debe cambiar el rumbo, este rumbo que nos destruye, este rumbo que hace cada día más difícil la reconstrucción, este rumbo que podemos torcer este domingo en las urnas diciéndole con el voto BASTA MILEI.

Sé que las y los bonaerenses, juntos con Axel y Fuerza Patria, podemos cambiar nuestro destino y tener un futuro mucho más feliz. Vayamos a votar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos y por nuestros nietos, por nuestros discapacitados y por todos los hombres y mujeres de bien que quieren una vida en paz, con trabajo y con derechos.

-----------------------

Más contenido en Urgente24

La película de suspenso que te hará dudar de todo lo que ves

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos

Expectativa total por el programa que podría llegar a El Trece

Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."