Fuerza Patria también apela a sus electores a que no faltan a las urnas. Horas antes Javier Milei se lo pidió a los simpatizantes de La Libertad Avanza. Ahora Axel Kicillof convocó al voto opositor a Milei: que no dejen de votar el domingo 097/09.
LA PREVIA A LAS URNAS
Axel Kicillof: "No podemos solos, voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública"
Axel Kicillof cerró la campaña en la 1ra. Sección Electoral en la expo 'Hecho en Merlo, hecho con orgullo' y pidió apoya para la industria y la escuela pública.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires cerró la campaña en la 1ra. Sección Electoral bonaerense recorriendo la 7ma. exposición 'Hecho en Merlo, hecho con orgullo', junto al ministro-candidato Gabriel Katopodis y el alcalde local, Gustavo Menéndez.
Kicillof afirmó:
- “Desde la última dictadura que no teníamos en la Argentina un Gobierno nacional que dijera abiertamente que su objetivo era destruir la industria nacional”.
- “Javier Milei no lo hace solo por una cuestión ideológica, sino sobre todo porque responde a poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro”.
Acusación a Javier Milei
Kicillof cuestionó las políticas del presidente Javier Milei:
- “El Gobierno nacional desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”.
- “Mientras el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.
- “En la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de llevar casi 2 años haciendo exactamente lo contrario, pero no podemos seguir haciéndolo solos: necesitamos que este domingo millones de bonaerenses voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública”.
- “Es el único mensaje que va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas: el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria”.
