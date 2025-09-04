urgente24
Axel Kicillof: "No podemos solos, voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública"

Axel Kicillof cerró la campaña en la 1ra. Sección Electoral en la expo 'Hecho en Merlo, hecho con orgullo' y pidió apoya para la industria y la escuela pública.

04 de septiembre de 2025 - 13:55
Axel Kicillof en Hecho en Merlo, hecho con orgullo.

Axel Kicillof en 'Hecho en Merlo, hecho con orgullo'.

FOTO: GOBERNACIÓN DE BS.AS.

Fuerza Patria también apela a sus electores a que no faltan a las urnas. Horas antes Javier Milei se lo pidió a los simpatizantes de La Libertad Avanza. Ahora Axel Kicillof convocó al voto opositor a Milei: que no dejen de votar el domingo 097/09.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires cerró la campaña en la 1ra. Sección Electoral bonaerense recorriendo la 7ma. exposición 'Hecho en Merlo, hecho con orgullo', junto al ministro-candidato Gabriel Katopodis y el alcalde local, Gustavo Menéndez.

Kicillof afirmó:

  • “Desde la última dictadura que no teníamos en la Argentina un Gobierno nacional que dijera abiertamente que su objetivo era destruir la industria nacional”.
  • “Javier Milei no lo hace solo por una cuestión ideológica, sino sobre todo porque responde a poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro”.
kicillof2
Axel Kicillof en Merlo (1ra. Secci&oacute;n Electoral).

Axel Kicillof en Merlo (1ra. Sección Electoral).

Acusación a Javier Milei

Kicillof cuestionó las políticas del presidente Javier Milei:

  • “El Gobierno nacional desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”.
  • “Mientras el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.
  • “En la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de llevar casi 2 años haciendo exactamente lo contrario, pero no podemos seguir haciéndolo solos: necesitamos que este domingo millones de bonaerenses voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública”.
  • “Es el único mensaje que va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas: el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria”.

