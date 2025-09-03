"ME ENCANTA"
Expectativa total por el programa que podría llegar a El Trece
El Trece podría dar un golpe inesperado en su programación. Pablo Montagna dejó una pista y la incógnita explotó entre los fanáticos.
Esta vez, la apuesta podría ser un éxito incluso antes de su confirmación oficial, ya que la sola mención del proyecto desató una ola de entusiasmo en las redes.
Con su grilla actual, aparentemente sin un hueco libre, el periodista Pablo Montagna sacudió el avispero con un simple, pero revelador, posteo en X (ex Twitter) que encendió todas las alarmas en el universo del espectáculo. "¿'Las Chicas de la Culpa' a la TV? A @eltreceoficial Mira vos…", escribió Montagna. Y en cuestión de minutos, el tuit explotó, acumulando más de 4000 visualizaciones y varios comentarios que celebraban la posibilidad de ver al exitoso grupo de comedia de vuelta en la pantalla chica.
La reacción de la gente fue inmediata y contundente, dejando en claro que la propuesta tiene el respaldo de una audiencia que las sigue fielmente. "Uh, ya me estoy riendo a cuenta", comentó un usuario, con una anticipación que refleja el humor y el estilo del show. Otro agregó: "Banco si lo hacen una vez por semana", sugiriendo un formato semanal que podría ser ideal para mantener el interés sin saturar la pantalla. "Me encantan", resumió un tercer seguidor.
¿'Las Chicas de la Culpa' podrían sumarse a El Trece?
Pero, ¿quiénes son 'Las Chicas de la Culpa'? Para quien todavía no las conoce, son cuatro talentosas y desopilantes comediantes que se unieron para revolucionar el entretenimiento en Argentina: Connie Ballarini, Malena Guinzburg, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. Su química en escena es innegable, y su estilo, fresco y desprejuiciado, las convirtió en un fenómeno que trascendió la televisión para conquistar los escenarios teatrales y las plataformas de streaming.
Su éxito radica en la capacidad de generar la sensación de una "juntada de amigas sin filtro", abordando temas cotidianos con una honestidad brutal y un humor ácido que atrapa.
El nombre que las identifica es una marca directa de su paso por la televisión. Antes de la pandemia, estas comediantes formaban parte de un programa llamado "La culpa es de Colón". Un formato, que las catapultó rápidamente al reconocimiento del público, que comenzó a llamarlas cariñosamente "Las Chicas de la Culpa".
El posible regreso a la televisión, ahora de la mano de El Trece, podría ser una movida magistral. En un momento en que la gente necesita desconectar y reír, un programa con su sello podría ser exactamente lo que el canal necesita para renovar su aire y seducir a un público que busca contenido auténtico y descontracturado. La pregunta que flota en el aire es: ¿se confirmará el rumor? Si la respuesta es afirmativa, El Trece podría haber encontrado en estas cuatro mujeres un comodín que le permita dar un golpe de efecto en la guerra por el rating.
---------------------------------
Más contenido en Urgente24
El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos
La película de suspenso que te hará dudar de todo lo que ves
Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."
Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa