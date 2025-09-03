Expectativa total por el programa que podría llegar a El Trece

¿'Las Chicas de la Culpa' podrían sumarse a El Trece?

Pero, ¿quiénes son 'Las Chicas de la Culpa'? Para quien todavía no las conoce, son cuatro talentosas y desopilantes comediantes que se unieron para revolucionar el entretenimiento en Argentina: Connie Ballarini, Malena Guinzburg, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. Su química en escena es innegable, y su estilo, fresco y desprejuiciado, las convirtió en un fenómeno que trascendió la televisión para conquistar los escenarios teatrales y las plataformas de streaming.

Su éxito radica en la capacidad de generar la sensación de una "juntada de amigas sin filtro", abordando temas cotidianos con una honestidad brutal y un humor ácido que atrapa.

El nombre que las identifica es una marca directa de su paso por la televisión. Antes de la pandemia, estas comediantes formaban parte de un programa llamado "La culpa es de Colón". Un formato, que las catapultó rápidamente al reconocimiento del público, que comenzó a llamarlas cariñosamente "Las Chicas de la Culpa".

image Connie Ballarini, Fernanda Metilli, Natalia Carulias y Malena Guinzburg.

El posible regreso a la televisión, ahora de la mano de El Trece, podría ser una movida magistral. En un momento en que la gente necesita desconectar y reír, un programa con su sello podría ser exactamente lo que el canal necesita para renovar su aire y seducir a un público que busca contenido auténtico y descontracturado. La pregunta que flota en el aire es: ¿se confirmará el rumor? Si la respuesta es afirmativa, El Trece podría haber encontrado en estas cuatro mujeres un comodín que le permita dar un golpe de efecto en la guerra por el rating.

