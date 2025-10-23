La miniserie de 6 capítulos que vas a devorar en un fin de semana

Disney+ acaba de convertirse en tu mejor plan para el fin de semana. ¿La razón? "Cristóbal Balenciaga", una miniserie de seis episodios que combina arte, ambición y una historia real capaz de dejarte pegado a la pantalla. Estrenada en 2024, esta producción española no solo cuenta la vida de uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX, sino que lo hace con una estética visual que ya tiene a la crítica completamente rendida.
Cada capítulo dura menos de una hora, lo que significa que podés maratonearla sin culpa y sin darte cuenta. La trama arranca con un Balenciaga que desembarca en París dispuesto a revolucionar el universo de la moda, aunque sus primeros diseños no logran causar el impacto esperado. Ese comienzo, lejos de ser un obstáculo, funciona como el impulso perfecto para adentrarnos en la mentalidad de un creador obsesivo, detallista y absolutamente brillante.
La serie retrata el ascenso de Cristóbal Balenciaga desde sus orígenes más humildes: hijo de una costurera y un pescador, su destino parecía escrito de antemano. Sin embargo, su talento innato para la alta costura, sumado a una ética de trabajo implacable y un instinto comercial único, lo catapultaron hasta la cima del diseño internacional. La complejidad del personaje muestra cómo el genio y la terquedad pueden convivir en una misma persona.
Dirigida por el trío conformado por Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga, esta miniserie apuesta por un elenco de primer nivel encabezado por Alberto San Juan, quien encarna a Balenciaga. Al mismo tiempo que lo acompañan Josean Bengoetxea, Gemma Whelan, Thomas Coumans, Adam Quintero, Anouk Grinberg y Belén Cuesta, entre otros actores.
Alberto San Juan brilla en la miniserie sobre el modisto español
Ahora bien, si algo distingue a esta producción es su capacidad para traducir en imágenes el universo de la alta costura. La crítica internacional no tardó en reconocerlo. Leila Latif, del prestigioso The Guardian, destacó: "Magnífica (...) Una iluminación que atrae y un inteligente trabajo de cámara muestran bellos detalles de época y una asombrosa alta costura en esta biografía de un grande de la moda. Un justo homenaje a un gran artesano".
Desde Cineuropa, Alfonso Rivera sumó: "Como la aplaudida obra del puntilloso modisto del título, la serie dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga derrocha clasicismo, elegancia y altas dosis de belleza". Mientras tanto, Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas fue directa al hueso: "Exquisita. Una serie de gran calidad".
La pregunta es ¿Hace falta agregar algo más? No. Esta es de esas producciones que merecen tu tiempo, tu atención y, probablemente, una segunda mirada. Así que ya sabés, este fin de semana, dejá todo y dale play. No te vas a arrepentir.
