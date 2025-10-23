La miniserie de 6 capítulos que vas a devorar en un fin de semana

Desde Cineuropa, Alfonso Rivera sumó: "Como la aplaudida obra del puntilloso modisto del título, la serie dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga derrocha clasicismo, elegancia y altas dosis de belleza". Mientras tanto, Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas fue directa al hueso: "Exquisita. Una serie de gran calidad".

image "Cristóbal Balenciaga", disponible en Disney+.

La pregunta es ¿Hace falta agregar algo más? No. Esta es de esas producciones que merecen tu tiempo, tu atención y, probablemente, una segunda mirada. Así que ya sabés, este fin de semana, dejá todo y dale play. No te vas a arrepentir.

