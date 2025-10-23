Caos climático del SMN: Buenos Aires pasará de 30° a 6° en solo 5 días por un fenómeno rarísimo

Lunes y martes: el invierno regresa

El lunes la máxima será de apenas 16°, y el martes ni siquiera alcanzará los 12°. La mínima de ese día rozará los 6° o 7°, valores más típicos de julio que de octubre. "Toda la próxima semana va a ser fría, para estar con abrigos", advirtió Madelón.

El pronóstico extendido del SMN confirma anomalías de entre uno y dos grados por debajo de los valores típicos para las próximas dos semanas. En la Patagonia, la historia será aún más dramática: nevadas fuera de época y heladas tardías que afectarán la fructificación de los frutales.

image

La causa de este fenómeno rarísimo es la interacción entre un centro de baja presión a la altura de Islas Malvinas y un centro de alta presión que ingresa desde el Pacífico. Juntos generan vientos del sector sur que llegan prácticamente desde la península antártica.

image

Desde Meteored Argentina recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones, ya que existen discrepancias entre los modelos meteorológicos sobre la intensidad y duración del evento.

