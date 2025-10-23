La primavera se volvió loca en Buenos Aires. Lo que parecía un jueves de verano con 30 grados de máxima se convertirá en una pesadilla invernal: el martes próximo la mínima será de apenas 6°. Un salto térmico de 24 grados en menos de una semana que tiene en vilo a todo el AMBA. El SMN no falla.
ALERTA AMARILLA
Caos climático del SMN: Buenos Aires pasará de 30° a 6° en solo 5 días por un fenómeno rarísimo
El AMBA vivirá una montaña rusa térmica. Tormentas eléctricas, lluvias y un derrumbe de temperatura que traerá el invierno en primavera. El SMN habló.
Viernes y sábado: diluvio eléctrico, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas fuertes vigente desde las 00 hasta las 12 horas del viernes 24 de octubre. Las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 70 mm, con intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 km/h. El caos es inminente.
Según el modelo ECMWF, las tormentas eléctricas serían más probables desde la madrugada hasta el mediodía del viernes, seguidas de lluvias débiles y un nuevo período de inestabilidad hacia la tarde. El sábado, la probabilidad de tormentas se concentrará en las primeras horas de la mañana, con temperaturas entre 17° y 21°.
El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que "el choque de un frente tropical con aire de origen subpolar va a traer temperaturas muy bajas para esta época del año". El domingo volverá el buen tiempo, pero será apenas una tregua antes del verdadero golpe invernal.
Lunes y martes: el invierno regresa
El lunes la máxima será de apenas 16°, y el martes ni siquiera alcanzará los 12°. La mínima de ese día rozará los 6° o 7°, valores más típicos de julio que de octubre. "Toda la próxima semana va a ser fría, para estar con abrigos", advirtió Madelón.
El pronóstico extendido del SMN confirma anomalías de entre uno y dos grados por debajo de los valores típicos para las próximas dos semanas. En la Patagonia, la historia será aún más dramática: nevadas fuera de época y heladas tardías que afectarán la fructificación de los frutales.
La causa de este fenómeno rarísimo es la interacción entre un centro de baja presión a la altura de Islas Malvinas y un centro de alta presión que ingresa desde el Pacífico. Juntos generan vientos del sector sur que llegan prácticamente desde la península antártica.
Desde Meteored Argentina recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones, ya que existen discrepancias entre los modelos meteorológicos sobre la intensidad y duración del evento.
