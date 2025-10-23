Hidroeléctricas: 24 horas antes, Energía cedió y pasó la apertura de ofertas para noviembre

aviso_5951225

El Gobierno fijo nueva fecha para después de las elecciones

Mientras, desde la Secretaría de Energía habían asegurado que "se recibieron más de 300 consultas por el pliego y estimamos que se van a presentar alrededor de 10 ofertas". Sin embargo, horas después postergaron la fecha límite para la presentación de ofertas justamente para "una mayor participación de oferentes".

"Con el propósito de promover una mayor participación de oferentes en el presente procedimiento licitatorio y, de ese modo, garantizar la obtención de las propuestas más convenientes que permitan maximizar los ingresos del Estado Nacional, resulta procedente prorrogar la fecha de apertura de ofertas", se puede leer en los considerandos de la resolución 1649/25 que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y que modifica el cronograma original que establecía la apertura de sobres para este jueves 23 de octubre, a tres días de las elecciones legislativas nacionales.

El concurso público nacional e internacional abarca las concesiones de los complejos Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados, cuya operación está actualmente en manos de Enel, Central Puerto, AES y Orazul Energy.

Las represas, que en conjunto concentran más del 25% de la capacidad hidroeléctrica del país, fueron privatizadas en la década de 1990 y sus contratos comenzaron a vencer a mediados de 2023.

Otras noticias de Urgente24

YPF: Burford Capital presiona a la Argentina para negociar antes que los intereses la superen

Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España

Bloomberg; JP Morgan y Citi intentan ayudar a Trump / Bessent en la Argentina

¿Yuyito González complica a Javier Milei o él se complica solo? "Yo también quiero..."