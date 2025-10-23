Lula da Silva anuncia su reelección para un 4to mandato y Bolsonaro aún preso de su tobillera

image Lula cerró acuerdos bilaterales con Indonesia sobre petróleo, gas, electricidad, tecnología, minería y agricultura, y defendió el "libre comercio". Ambas naciones están trabajando para establecer un acuerdo de libre comercio entre Indonesia y el Mercosur.

En tanto, el otro candidato que pisaría fuerte, sería Jair Bolsonaro (PL), pero el mismo está con prisión domiciliaria e inhabilitado para postularse y ejercer cargos públicos, por lo que la actual coyuntura en Brasil garantizaría una contundente victoria del PT / Lula.

Aunque en las últimas encuestas de Ibope y AtlasPolítico la intención de voto para Bolsonaro supera el 35%, el líder de la ultraderecha se encuentra "preso de su tobillera" tras que en el pasado septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) lo hallara culpable de liderar una organización criminal que pretendía perpetrar un golpe de Estado.

image

La sala I del Supremo Tribunal Federal halló culpable a Bolsonaro, junto a siete de sus ex colaboradores, de: organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave contra el patrimonio público y deterioro del patrimonio inmueble (por los actos de vandalismo cometidos por bolsonaristas en las sedes de los Tres Poderes)

Lula da Silva: Sobrevivió a la Dictadura, al cáncer y a un coágulo

En diciembre del año pasado, el presidente de Brasil, Lula da Silva, fue operado de un hematoma intercraneal, producto de un accidente doméstico que había sufrido cuando se bañaba en su baño de la Casa de Gobierno.

El 19 de octubre de 2024, Lula se resbaló accidentalmente en el baño de la Casa de Gobierno y se golpeó la nuca contra la bañera. Aunque en la caída se había golpeado la nuca, el hematoma estaba en la región del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. El lóbulo frontal se encuentra directamente detrás de la frente y el lóbulo parietal detrás del lóbulo frontal.

image Un accidente doméstico le ocasionó un hematoma craneal a Lula da Silva | Gentileza Folha

Ese accidente doméstico le provocó un traumatismo en la parte posterior de la cabeza, que requirió puntos de sutura y ocasionó una pequeña hemorragia cerebral. Durante las tres semanas posteriores al accidente, los médicos le monitorearon el hematoma, y luego, por una hemorragia interna, decidieron intervenirlo con una pequeña trepanación para retirar el coágulo.

Pero no era la primera vez que Lula tuvo que entrar a un quirófano y preocuparse por su vida. En 2011, fue operado para extirpar un nódulo en la laringe. Tras la biopsia, los médicos determinaron que era maligno y fue diagnosticado de cáncer de laringe. Durante varios meses tuvo que realizar un tratamiento de quimioterapia y radioterapia en el Hospital Sirio Libanes de San Paulho. Finalmente, al año siguiente, declaró que estaba totalmente curado del cáncer.

image Lula perdió un meñique cuando era un obreor metalúrgico.

Sin embargo, la vida no sólo le presentó desafíos en el plano de su salud física y emocional, sino que también lo doblegó. En 1980, en plena dictadura de João Baptista Figueiredo (1964-1985), Lula, quien se había convertido en un popular líder sindicalista metalúrgico en la ciudad de São Bernardo do Campo, fue detenido por el régimen militar.

El 19 de marzo de 1980, en medio de una huelga general de trabajadores metalúrgicos, Lula fue detenido por las fuerzas militares bajo la acusación de "incitar huelgas y desórdenes". Estuvo un mes tras las rejas, y durante su detención de un mes, según contó, fue sometido a la tortura y a los abusos más cruentos. Pero a pesar de ello, nunca reveló información de sus compañeros sindicalistas.

image Lula nació en un hogar pobre, con todas las carencias, y pasó a convertirse en un líder de masas.

Embed "Me avergonzaba decir que tenía hambre"



Lula da Silva se emocionó en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria al recordar cuando no podía almorzar y le ofrecían comida: "Estaba en una situación tan precaria".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/OAE89N1j0P — Corta (@somoscorta) August 6, 2025

Al recuperar su libertad, ese mismo año, Lula fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), el primer movimiento de masas de Brasil que representaría a los sectores populares y a los más desfavorecidos.

Ese sindicalista comprometido con los derechos de los trabajadores, había nacido en un hogar pobre en Pernambuco, en una de las regiones más secas y miserables de Brasil. Un niño que pasó hambre, lustró botas y con padres analfabetos, se convirtió de adulto en un líder de masas.

