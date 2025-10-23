The Economist: "El mayor problema (de Milei) es la billetera de los argentinos"

La caída comenzó en febrero, cuando promovió una criptomoneda poco fiable cuyo valor pronto colapsó. En agosto, su hermana fue acusada de aceptar una parte del gasto en medicamentos de la agencia de discapacidad. Ambos niegan haber actuado mal. El señor Milei también ha hecho tonterías políticas. Excesivamente confiado, decidió presentar candidatos rivales en las provincias de gobernadores poderosos en lugar de buscar formar coaliciones. Le devolvieron el golpe con fuerza. Un grupo formó un partido para competir contra él en todo el país; muchos más apoyaron rebeliones en el Congreso que derrotaron repetidamente a su gobierno.

Milei también dependió en gran medida de un peso fuerte para reducir la inflación, incluso después de flotarla dentro de bandas en abril como parte de un rescate del FMI. Supuso que una inflación baja ganaría las elecciones. Sin embargo, mantener el peso alto dificultó la acumulación de reservas, dejó al país vulnerable a las crisis cambiarias y se convirtió en un lastre para el crecimiento y el empleo. Peor aún, los votantes ahora se preocupan más por el empleo que por la inflación.

Todo esto culminó el 7 de septiembre con las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población. El partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), perdió ante los peronistas en el poder por 14 puntos porcentuales. Los mercados entraron en pánico y abandonaron los pesos. Eso llevó al banco central a gastar más de mil millones de dólares en dos días para evitar que el peso se saliera de su banda, agotando las reservas de dólares de Argentina hasta la hez. Desesperado, Milei llamó a la administración Trump, que lo ve como un espíritu afín. Fracasó de manera extraordinaria: una línea de swap de 20.000 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares en compras de pesos y un esfuerzo por captar otros 20.000 millones de dólares de bancos privados. Sin embargo, al cierre de esta edición de The Economist, el peso todavía estaba bajo fuerte presión.

Aún así, LLA debería tener un desempeño mucho mejor en las elecciones intermedias nacionales que en septiembre. Por un lado, la paliza que recibió el gobierno bien puede asustar a los votantes centristas y obligarlos a acudir a las urnas en lugar de quedarse en casa, como hicieron muchos entonces. Puede que no les entusiasme Milei, pero detestan a los peronistas. Milei también es más popular en el interior del país que en la provincia de Buenos Aires. Muchos votantes todavía lo recompensarán por reducir la inflación. Si el peso hubiera salido de la banda, habría estado en serios problemas, y la intervención de Trump parece haberlo evitado.

Sin embargo, todavía enfrenta varios problemas. Las papeletas de votación muestran fotografías de los candidatos que encabezan las listas de los partidos. Muchos candidatos del LLA son desconocidos en comparación con sus rivales más establecidos. Algunas son simplemente extrañas. (…) LLA necesitará que muchos votantes se centren de manera similar en Milei en lugar de en sus candidatos.

Esto se pondrá especialmente a prueba en la provincia de Buenos Aires. El jefe de la lista del LLA allí, José Luis Espert, fue acusado de haber recibido 200.000 dólares de un hombre acusado en Estados Unidos por narcotráfico, dinero que él insiste fue para trabajos legítimos de consultoría. Aun así, dimitió, pero ya era demasiado tarde para eliminar su fotografía de la papeleta. La marca anticorrupción de Milei puede haber sido destrozada por estos repetidos escándalos, dice un consultor político bien conectado.

Los esfuerzos de Trump por ayudar a Milei a ganar también podrían resultar contraproducentes. El supuesto asalto a la soberanía argentina puede encender la base peronista.

(…) El mayor problema es el peso de las billeteras de los argentinos. 'De qué sirve la caída de los precios si la gente no tiene trabajo', dice Rubén. Incluso para aquellos con ingresos, el poder adquisitivo es débil. Equilibra, una consultora argentina, ha estudiado el ingreso real promedio de 14,5 millones de argentinos, incluidos empleados públicos y privados, así como pensionados, desde que Milei asumió el cargo. Descubrió que cayó bruscamente, se recuperó un poco y luego, desde marzo, se ha estancado en alrededor del 6% por debajo de los niveles anteriores a Milei.

(…) Esto deja una gama inusualmente amplia de resultados posibles. Los mercados se desplomarán si, junto con sus aliados, Milei no logra reunir el tercio de los escaños en la cámara baja que necesita para evitar que sus vetos sean anulados. Si su partido obtiene menos del 30% en las encuestas, entonces se producirá el caos, especialmente porque Trump insinúa que podría retirarse si Milei pierde.

El gobierno rechaza tales comentarios sombríos. Dice que Milei tiene garantizado conseguir muchos escaños porque tiene muy pocos en este momento, y que esto debería tranquilizar a los mercados. 'Cualquiera que sea el resultado, la inestabilidad desaparece', dice Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Sin embargo, incluso con más escaños, si el índice de aprobación de Milei es bajo, tendrá dificultades para controlar el Congreso.

Un buen escenario para Milei es una victoria de cinco puntos, con su partido asegurando suficientes escaños para defender sus vetos. Cualquier reforma seria en materia fiscal, laboral o de pensiones aún requeriría una seria formación de coaliciones para ser aprobada en el Congreso. Incluso una victoria estrecha que obligue a Milei a depender de partidos algo amistosos para defender su veto puede ser suficiente para evitar el pánico inicial en el mercado. Los encuestadores sugieren que ese es el resultado más probable (ver gráfico), aunque eran demasiado optimistas sobre sus posibilidades en las elecciones provinciales de Buenos Aires.

Los días inmediatamente posteriores a las elecciones serán cruciales. 'Todo el debate sobre los porcentajes [de los votos] es menos relevante en relación con si demostramos que podemos generar una coalición funcional en el Congreso', dice Sturzenegger. Eso no será fácil. El aliado más obvio seguirá siendo el PRO, el partido de derecha del ex presidente Mauricio Macri. Pero no se dará vuelta. 'Las condiciones serán onerosas', dice Fernando de Andreis, quien fue jefe de gabinete de Macri, incluso más que las del último año y medio'. Se avecinan dos años diabólicamente difíciles".

---------

Otras noticias en Urgente24:

Nancy Pazos hizo el ridículo en un avión: Qué exigió y le fue denegado

Pablo Quirno, nuevo canciller: Polémica, interpretaciones y varias chicanas

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo