Nancy Pazos hizo el ridículo en un avión: Qué exigió y le fue denegado

Paulo Kablan reveló qué hace cuando Nancy Pazos y Mariana Brey se trenzan en A la Barbarossa

Uno de los episodios que más se repiten en el ciclo televisivo A la Barbarossa son los fuertes cruces que protagonizan Nancy Pazos y Mariana Brey por estar en veredas opuestas políticas.

En diálogo por Radio Rivadavia, el periodista Pablo Kablan, que es compañero de ambas en el programa que sale por Telefe, contó con ironía qué es lo que hace cuando se producen los enfrentamientos. "Cuando empiezan a gritar mucho y me canso, ya no voy a cuadro, no me toman porque saco el teléfono y me pongo a pagar cuentas", confesó.

"Discuten tanto que estoy al día con mis cuentas. Ellas son muy profesionales y se debate en serio, cada una tiene su teoría y sus fundamentos, pero vamos al corte y tomamos mate", agregó posteriormente.

Y sumó con humor sobre los brutales intercambios de palabras que suelen le suelen molestar a la conductora Georgina Barbarossa: "No hay peleas personales, por eso duran".

