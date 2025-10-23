Durante un viaje que estaba a punto de emprender hacia Misiones, Nancy Pazos fue filmada en el momento en que se levantó de su asiento en turista con el fin de acercase a un azafato con el fin de preguntarle si había alguna manera de que pudiera viajar en primera clase.
Nancy Pazos hizo el ridículo en un avión: Qué exigió y le fue denegado
La periodista Nancy Pazos fue filmada en el momento en que le hizo el inesperado pedido a un azafato de Aerolíneas Argentinas y la respuesta que obtuvo.
Desde LAM mostraron el video en que se produjo el diálogo en el que tras un breve intercambio de palabras el empleado de Aerolíneas Argentinas le dijo: "Si queda algún lugar libre, no hay problema".
Fue en ese entonces que de acuerdo se puede observar en las imágenes la periodista se dio media vuelta y emprendió el regreso a su butaca con la esperanza de que posteriormente le avisen que podía realizar el cambio pretendido.
Luego de exhibir el material, los comunicadores que forman parte del ciclo que se emite por la pantalla de América TV se mostraron indignados con el comportamiento de su colega, incluso el conductor Ángel de Brito expresó con ironía: "Pobre Nancy".
Paulo Kablan reveló qué hace cuando Nancy Pazos y Mariana Brey se trenzan en A la Barbarossa
Uno de los episodios que más se repiten en el ciclo televisivo A la Barbarossa son los fuertes cruces que protagonizan Nancy Pazos y Mariana Brey por estar en veredas opuestas políticas.
En diálogo por Radio Rivadavia, el periodista Pablo Kablan, que es compañero de ambas en el programa que sale por Telefe, contó con ironía qué es lo que hace cuando se producen los enfrentamientos. "Cuando empiezan a gritar mucho y me canso, ya no voy a cuadro, no me toman porque saco el teléfono y me pongo a pagar cuentas", confesó.
"Discuten tanto que estoy al día con mis cuentas. Ellas son muy profesionales y se debate en serio, cada una tiene su teoría y sus fundamentos, pero vamos al corte y tomamos mate", agregó posteriormente.
Y sumó con humor sobre los brutales intercambios de palabras que suelen le suelen molestar a la conductora Georgina Barbarossa: "No hay peleas personales, por eso duran".
