Nancy Pazos se pudrió de Mariana Brey y la llevará a la Justicia: "Voy por todo"

La demanda de Nancy Pazos: "Voy por todo"

Pazos dejó claro que esto no es una carta documento, sino una presentación judicial formal, y que la Justicia porteña podría convocar a una instancia de mediación, aunque ella anticipa que eso no será suficiente: "Me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo", afirmó en Intrusos, dejando sin lugar a dudas que su objetivo no es únicamente la reparación moral.

La periodista busca, además, sentar un precedente en la comunicación de los medios: que los insultos y acusaciones gratuitas en los programas de televisión tengan consecuencias concretas, sobre todo cuando cruzan la línea hacia la política y la imputación de delitos.

A pesar de seguir trabajando en el mismo programa, la tensión no bajó nada y todo indica que los cruces no van a parar frente a cámaras. "Esto le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar a una persona de esa manera", agregó Pazos. Un recordatorio de que las palabras importan, y mucho, sobre todo cuando se habla de democracia y de la responsabilidad de los periodistas frente a la opinión pública.

image Pazos presentó una denuncia judicial formal y adelantó que buscará compensación económica. La medida busca sentar un precedente sobre el valor de las palabras y la responsabilidad mediática.

Con esta postura firme, la disputa seguramente vaya a convertirse en un caso de referencia sobre cómo se manejan en los medios los debates políticos y cómo se defiende la reputación de quienes llevan décadas en la profesión.

