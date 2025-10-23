Nancy Pazos decidió llevar a Mariana Brey a la Justicia después de que su compañera la llamara "golpista" en pleno aire de A la Barbarossa. Parecía otro cruce picante del panel, pero se terminó convirtiendo en una demanda judicial que pinta sacudir el detrás de cámara de Telefe y abrir un nuevo capítulo en la guerra entre ellas dos.
"GOLPISTA" Y SIN DISCULPAS
Nancy Pazos se pudrió de Mariana Brey y la llevará a la Justicia: "Voy por todo"
Después de que la llamara "golpista" al aire en A la Barbarossa, Nancy Pazos demanda a Mariana Brey y promete ir hasta las últimas instancias en tribunales.
Nancy Pazos vs. Mariana Brey: el cruce que terminó en Tribunales
El conflicto entre Nancy Pazos y Mariana Brey viene gestándose hace tiempo, pero lo que terminó de encender la mecha fue un cruce político en pleno ciclo conducido por Georgina Barbarossa, donde Brey la acusó de "golpista", algo que Pazos tomó como un agravio grave y directo.
La frase completa de Brey a su compañera fue: "Está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado. Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".
En diálogo con Intrusos (América TV), la periodista fue categórica: "Nunca me pidió disculpas. Y me acusó de un delito. Es grave", dejando claro que no se trata de una discusión más, sino de una imputación que, en el marco de su carrera de 38 años en periodismo político, no puede pasar desapercibida. Para Pazos, las palabras no son neutras y tienen un peso real: "A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia".
El cruce revela diferencias personales, pero también una visión distinta del periodismo: Pazos criticó el estilo de su colega, tratándola de ignorante. "Si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir... ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces”, un patrón que otros colegas como Pablo Duggan ya habían señalado.
La demanda de Nancy Pazos: "Voy por todo"
Pazos dejó claro que esto no es una carta documento, sino una presentación judicial formal, y que la Justicia porteña podría convocar a una instancia de mediación, aunque ella anticipa que eso no será suficiente: "Me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo", afirmó en Intrusos, dejando sin lugar a dudas que su objetivo no es únicamente la reparación moral.
La periodista busca, además, sentar un precedente en la comunicación de los medios: que los insultos y acusaciones gratuitas en los programas de televisión tengan consecuencias concretas, sobre todo cuando cruzan la línea hacia la política y la imputación de delitos.
A pesar de seguir trabajando en el mismo programa, la tensión no bajó nada y todo indica que los cruces no van a parar frente a cámaras. "Esto le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar a una persona de esa manera", agregó Pazos. Un recordatorio de que las palabras importan, y mucho, sobre todo cuando se habla de democracia y de la responsabilidad de los periodistas frente a la opinión pública.
Con esta postura firme, la disputa seguramente vaya a convertirse en un caso de referencia sobre cómo se manejan en los medios los debates políticos y cómo se defiende la reputación de quienes llevan décadas en la profesión.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)
Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró