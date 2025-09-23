urgente24
SIDE vs Tonto y Retonto; Spagnuolo se distiende; Nancy Pazos y Roberto Funes, a los fierrazos

SIDE recibió amenaza de muerte contra Milei pero lo exponen ¿Diego Spagnuolo baila en un country?; Nancy Pazos en guerra con Robertito; las vaquitas son ajenas.

23 de septiembre de 2025 - 18:41
La SIDE vs Tonto y Retonto

La SIDE vs Tonto y Retonto

1-Amenazan de muerte a Milei y apenas le colocan chaleco antibalas

Antes de un acto público en Córdoba, el presidente Javier Milei recibió un aviso proveniente de Colombia.

La SIDE tomó la advertencia en serio y le colocó una protección apenas toráxica.

Pero, en Utah fue asesinado con un disparo en el cuello Charlie Kirk, y en Pensilvania casi ocurre lo mismo con Donald Trump. Pero, en Utah fue asesinado con un disparo en el cuello Charlie Kirk, y en Pensilvania casi ocurre lo mismo con Donald Trump.

Como ironía, muchos comparan la reacción de los espías argentinos con el personaje de Jim Carrey en “Tonto y Retonto”.

2-Quisieron saquear camión con carne vacuna en Guaymallén

En Mendoza, volcó una unidad frigorífica y cientos vecinos quisieron quedarse con la mercadería.

Rápidamente, llegaron los lugareños con grandes cuchillas para destrozar la mercadería y llevársela, pese a que había perdido la cadena de frío.

El consumo de carne bovina en Argentina alcanzó en 2024 y 2025 el nivel más bajo de las últimas décadas. El consumo de carne bovina en Argentina alcanzó en 2024 y 2025 el nivel más bajo de las últimas décadas.

3-Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte nunca tuvieron una buena relación.

La periodista discutió en varias ocasiones con el exótico movilero, incluso muy fuerte al aire.

Ahora el enfrentamiento se trasladó a las nominaciones de los premios APTRA, los Martín Fierro.

4-Se cumplió un mes de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo pero no lo citan

El ex titular de la agencia nacional de discapacitados borró contenidos de su celular y transfirió información vital a otro dispositivo.

A pesar de ello, no fue citado a declarar

Ni siquiera contrato un abogado particular. Pidió un defensor oficial ¿Cómo pasa sus días en su casa de country? Ni siquiera contrato un abogado particular. Pidió un defensor oficial ¿Cómo pasa sus días en su casa de country?

