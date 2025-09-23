SIDE vs Tonto y Retonto; Spagnuolo se distiende; Nancy Pazos y Roberto Funes, a los fierrazos

2-Quisieron saquear camión con carne vacuna en Guaymallén

En Mendoza, volcó una unidad frigorífica y cientos vecinos quisieron quedarse con la mercadería.

Rápidamente, llegaron los lugareños con grandes cuchillas para destrozar la mercadería y llevársela, pese a que había perdido la cadena de frío.

El consumo de carne bovina en Argentina alcanzó en 2024 y 2025 el nivel más bajo de las últimas décadas.

3-Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte nunca tuvieron una buena relación.

La periodista discutió en varias ocasiones con el exótico movilero, incluso muy fuerte al aire.

Ahora el enfrentamiento se trasladó a las nominaciones de los premios APTRA, los Martín Fierro.

4-Se cumplió un mes de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo pero no lo citan

El ex titular de la agencia nacional de discapacitados borró contenidos de su celular y transfirió información vital a otro dispositivo.

A pesar de ello, no fue citado a declarar

Ni siquiera contrato un abogado particular. Pidió un defensor oficial ¿Cómo pasa sus días en su casa de country?