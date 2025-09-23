Diputados de la oposición (Unión por la Patria) presentaron este martes 23/09 dos proyectos de resolución en la Cámara baja para exigir explicaciones al Gobierno sobre las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos. La iniciativa surge luego de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmara la posibilidad de un “blindaje financiero” para la Argentina.
La oposición exige que Caputo vaya al Congreso y que Milei someta el acuerdo con USA a debate parlamentario
La oposición presentó dos proyectos para meter presión a Caputo y a Milei tras su viaje a USA y el respaldo que recibieron de Estados Unidos.
Los pedidos de la oposición
Por un lado, el diputado Itai Hagman, acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Carlos Heller, entre otros legisladores, pidió la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, para que brinde detalles sobre las tratativas en curso.
“Nunca en democracia un titular de Hacienda se negó tanto tiempo a concurrir al Congreso”, señalaron los firmantes, quienes cuestionaron que el Ejecutivo avance con nuevos compromisos de deuda sin rendir cuentas al Parlamento.
En paralelo, Máximo Kirchner encabezó otra resolución que busca reafirmar las facultades constitucionales del Congreso en materia de endeudamiento. El texto establece que cualquier acuerdo con el Tesoro de EE.UU. debe contar con la aprobación de ambas cámaras y advierte que, de no ser así, el empréstito será “nulo de nulidad absoluta e insanable”.
Presión para Caputo y Milei
Los proyectos se presentaron en el marco de fuertes tensiones políticas y económicas. La oposición denuncia que el Gobierno negocia de manera “opaca” y que la posible asistencia financiera podría implicar condiciones que afecten sectores estratégicos del país. “El Parlamento no puede permanecer impasible ante semejante irresponsabilidad”, remarcaron en los fundamentos.
El planteo se complementó con un mensaje en redes sociales:
“Ante una nueva toma de deuda por parte de Javier Milei, presentamos dos proyectos de resolución para que el ministro Caputo venga al Congreso a dar explicaciones y para que cualquier acuerdo con el Tesoro de EE.UU. sea debatido en el Parlamento”, publicaron diputados de Unión por la Patria.
De avanzar en comisiones, las iniciativas abrirán un nuevo capítulo en la disputa entre oficialismo y oposición, que se prepara para una pulseada en torno al Presupuesto 2026 y la política de endeudamiento externo del Gobierno.
