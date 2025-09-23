La oposición exige que Caputo vaya al Congreso y que Milei someta el acuerdo con USA a debate parlamentario

Kirchner, Máximo

Presión para Caputo y Milei

Los proyectos se presentaron en el marco de fuertes tensiones políticas y económicas. La oposición denuncia que el Gobierno negocia de manera “opaca” y que la posible asistencia financiera podría implicar condiciones que afecten sectores estratégicos del país. “El Parlamento no puede permanecer impasible ante semejante irresponsabilidad”, remarcaron en los fundamentos.

El planteo se complementó con un mensaje en redes sociales:

“Ante una nueva toma de deuda por parte de Javier Milei, presentamos dos proyectos de resolución para que el ministro Caputo venga al Congreso a dar explicaciones y para que cualquier acuerdo con el Tesoro de EE.UU. sea debatido en el Parlamento”, publicaron diputados de Unión por la Patria.

De avanzar en comisiones, las iniciativas abrirán un nuevo capítulo en la disputa entre oficialismo y oposición, que se prepara para una pulseada en torno al Presupuesto 2026 y la política de endeudamiento externo del Gobierno.

