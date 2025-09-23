Un grupo de diputados presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que apunta a reforzar el Código Penal argentino frente a la expansión de delitos sexuales y violencia en entornos digitales. La propuesta contempla sanciones más duras para quienes difundan o produzcan material íntimo de manera no consentida y para los casos en que se utilice inteligencia artificial (IA) para crear imágenes o videos de contenido sexual.
Buscan endurecer penas contra delitos sexuales digitales y el abuso con Inteligencia Artificial
Un grupo de diputados de UxP presentó un proyecto para modificar el Código Penal sobre los delitos sexuales y la violencia digital.
El proyecto se presentó en medio del escándalo de las figuras del espectáculo Flor Jamín Penia y su ex novio, Agustín Franzoni. Franzoni aseguró que guarda fotos íntimas de sus exparejas. “Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria”, dijo el influencer, que generó repudio generalizado y la posibilidad de una denuncia por violencia sexual digital.
Cambios en el Código Penal
La iniciativa plantea modificaciones en los artículos 128, 129 y 169, además de la creación de un nuevo artículo —128 bis— que introduce penas específicas para delitos vinculados con la era digital.
Entre los puntos centrales, se fija prisión de 3 a 6 años para quienes produzcan, financien, distribuyan o almacenen imágenes sexuales de menores de edad, incluidas aquellas creadas con inteligencia artificial. También se prevé cárcel de hasta 2 años para quienes guarden este tipo de material con fines de comercialización.
El proyecto eleva las sanciones cuando las víctimas tienen menos de 13 años. Para mayores de edad, incorpora condenas de 1 a 3 años de prisión para la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que pueden escalar hasta 6 años si hay antecedentes de violencia de género, lesiones o vínculo afectivo entre agresor y víctima.
Además, se propone multar a quienes realicen exhibicionismo obsceno en medios electrónicos y aumentar las penas por extorsión digital cuando se amenaza con divulgar material íntimo real o manipulado.
Delitos sexuales: un problema en expansión
En los fundamentos, los diputados subrayaron que la violencia sexual digital se ha convertido en una de las formas de acoso más preocupantes, especialmente hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Las estadísticas son contundentes: Argentina figura entre los países con mayor cantidad de casos de ciberbullying, con más de 50.000 episodios registrados en 2022-2023, según Bullying Sin Fronteras. En paralelo, una encuesta de UNICEF reveló que el 13% de los adolescentes sufrió directamente este tipo de agresiones.
El fenómeno también afecta a las mujeres adultas: un estudio privado de 2024 indicó que el 65% de las usuarias de redes sociales en el país padeció agresiones digitales, desde acoso hasta difusión de material íntimo sin permiso.
Adaptación a los nuevos tiempos
Los diputados recordaron que legislaciones de países como México, España, Brasil y Canadá ya avanzaron con normas específicas para sancionar estos delitos. En Argentina, la Ley Olimpia (2023) fue un paso en esa dirección al reconocer la violencia digital de género, pero advierten que el uso creciente de la inteligencia artificial exige medidas adicionales.
“Internet amplifica las conductas violentas y permite a los agresores actuar desde el anonimato. El Estado tiene que estar preparado para dar respuestas eficaces y proteger a las víctimas”, argumentaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.
De prosperar en el Congreso, la iniciativa permitiría reforzar el marco legal argentino frente a nuevas modalidades de acoso y abuso potenciadas por la tecnología, ofreciendo mayor resguardo a los derechos digitales de las personas.
