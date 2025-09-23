Buscan endurecer penas contra delitos sexuales digitales y el abuso con Inteligencia Artificial

El proyecto eleva las sanciones cuando las víctimas tienen menos de 13 años. Para mayores de edad, incorpora condenas de 1 a 3 años de prisión para la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que pueden escalar hasta 6 años si hay antecedentes de violencia de género, lesiones o vínculo afectivo entre agresor y víctima.

Además, se propone multar a quienes realicen exhibicionismo obsceno en medios electrónicos y aumentar las penas por extorsión digital cuando se amenaza con divulgar material íntimo real o manipulado.

Delitos sexuales: un problema en expansión

En los fundamentos, los diputados subrayaron que la violencia sexual digital se ha convertido en una de las formas de acoso más preocupantes, especialmente hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Las estadísticas son contundentes: Argentina figura entre los países con mayor cantidad de casos de ciberbullying, con más de 50.000 episodios registrados en 2022-2023, según Bullying Sin Fronteras. En paralelo, una encuesta de UNICEF reveló que el 13% de los adolescentes sufrió directamente este tipo de agresiones.

El fenómeno también afecta a las mujeres adultas: un estudio privado de 2024 indicó que el 65% de las usuarias de redes sociales en el país padeció agresiones digitales, desde acoso hasta difusión de material íntimo sin permiso.

Adaptación a los nuevos tiempos

Los diputados recordaron que legislaciones de países como México, España, Brasil y Canadá ya avanzaron con normas específicas para sancionar estos delitos. En Argentina, la Ley Olimpia (2023) fue un paso en esa dirección al reconocer la violencia digital de género, pero advierten que el uso creciente de la inteligencia artificial exige medidas adicionales.

“Internet amplifica las conductas violentas y permite a los agresores actuar desde el anonimato. El Estado tiene que estar preparado para dar respuestas eficaces y proteger a las víctimas”, argumentaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.

De prosperar en el Congreso, la iniciativa permitiría reforzar el marco legal argentino frente a nuevas modalidades de acoso y abuso potenciadas por la tecnología, ofreciendo mayor resguardo a los derechos digitales de las personas.

5223-D-2025

___________________________

Más noticias en Urgente24:

Atentado a CFK: La Justicia le negó un pedido de Cristina sobre el celular de Gerardo Milman

Guillermo Francos no se achica ante la oposición y promete ir al Congreso si lo interpelan

Tremendo: El 86% de los trabajadores argentinos no llega a fin de mes