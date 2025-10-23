La presión arterial es definida como la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias. Se considera que el valor normal de la presión arterial es menor a 120/80 mmHg, aunque puede variar dependiendo de varios factores, incluido un hábito muy común: saltarse el desayuno.
DEBES SABERLO
¿Saltarse el desayuno sube la presión arterial? Estudio revela esto
Los científicos han descubierto lo que pasa con la presión arterial cuando una persona se salta el desayuno.
Pero, ¿Qué pasa si un hipertenso no desayuna? ¿Saltarse el desayuno afecta la presión arterial? ¿Se te puede subir la presión por no comer? ¿Qué provoca hipertensión?
El desayuno se considera tradicionalmente la comida más importante del día y se ha dicho que puede impactar de varias maneras en la salud, incluido en la presión arterial. Un estudio reciente ha dado pistas al respecto.
¿Qué pasa si un hipertenso no desayuna?
Hay algunos estudios que han sugerido que saltarse el desayuno puede favorecer la hipertensión arterial. Una de las pruebas más recientes fue publicada en Nutrients.
En el nuevo estudio, investigadores querían analizar la asociación entre saltarse el desayuno y el riesgo de síndrome metabólico y sus componentes, como la presión arterial alta.
Realizaron una revisión sistemática y metaanálisis en la que se incluyeron nueve estudios.
En general, encontraron que saltarse el desayuno está relacionado con mayor riesgo de síndrome metabólico, así como de hipertensión y otros factores de riesgo de esta condición.
El sitio especializado Medical News Today detalla que, específicamente, 5 estudios se enfocaron en el vínculo entre saltarse el desayuno y la presión arterial alta. "El análisis agrupado general reveló que saltarse el desayuno aumentaba el riesgo de hipertensión arterial".
"Estos hallazgos destacan el consumo regular del desayuno como un posible factor modificable para prevenir y controlar el síndrome metabólico y las enfermedades cardiometabólicas relacionadas", concluyeron.
Estudios previos también han evaluado la asociación entre saltarse el desayuno y la hipertensión y los resultados han sido similares.
En 2022 se publicó en la International Journal of Hypertension, una revisión con seis estudios observacionales con 14189 adultos, y 3577 de ellos se saltaban el desayuno.
"Los análisis de subgrupos mostraron que la asociación entre saltarse el desayuno y la hipertensión en adultos fue consistente en la población general", escribieron los autores,
Alimentos que bajan la presión arterial en el desayuno
A propósito de que el desayuno parece ser clave para mantener bajo control la presión arterial, no sólo es importante desayunar como tal, sino también lo que se incluye en el desayuno.
Aquí hay una lista de alimentos que ayudan a reducir la presión arterial y que pueden formar parte del desayuno:
- Banana
- Bayas
- Tomate
- Avena
- Kiwi
- Canela
- Remolacha
- Frutas cítricas
- Espinaca
- Yogur
- Frutos secos
- Cereales integrales
--------
Más noticias en Urgente24
Qué alimentos comer para no perder la memoria y mejorar el cerebro
Cuántos pasos caminar al día: Menos de lo que todos dicen, según último estudio
Evitar el azúcar en los primeros 1.000 días de vida de tu bebé protege contra el asma y EPOC
Caminar, nadar y andar en bicicleta reducen el dolor de un problema de rodilla muy común
¿Qué comer si tengo ojo seco? Aquí hay un alimento que oftalmóloga recomienda