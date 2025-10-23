¿Saltarse el desayuno sube la presión arterial? Estudio revela esto

Realizaron una revisión sistemática y metaanálisis en la que se incluyeron nueve estudios.

En general, encontraron que saltarse el desayuno está relacionado con mayor riesgo de síndrome metabólico, así como de hipertensión y otros factores de riesgo de esta condición.

El sitio especializado Medical News Today detalla que, específicamente, 5 estudios se enfocaron en el vínculo entre saltarse el desayuno y la presión arterial alta. "El análisis agrupado general reveló que saltarse el desayuno aumentaba el riesgo de hipertensión arterial".

"Estos hallazgos destacan el consumo regular del desayuno como un posible factor modificable para prevenir y controlar el síndrome metabólico y las enfermedades cardiometabólicas relacionadas", concluyeron.

Estudios previos también han evaluado la asociación entre saltarse el desayuno y la hipertensión y los resultados han sido similares.

En 2022 se publicó en la International Journal of Hypertension, una revisión con seis estudios observacionales con 14189 adultos, y 3577 de ellos se saltaban el desayuno.

"Los análisis de subgrupos mostraron que la asociación entre saltarse el desayuno y la hipertensión en adultos fue consistente en la población general", escribieron los autores,

Alimentos que bajan la presión arterial en el desayuno

A propósito de que el desayuno parece ser clave para mantener bajo control la presión arterial, no sólo es importante desayunar como tal, sino también lo que se incluye en el desayuno.

Aquí hay una lista de alimentos que ayudan a reducir la presión arterial y que pueden formar parte del desayuno:

Banana

Bayas

Tomate

Avena

Kiwi

Canela

Remolacha

Frutas cítricas

Espinaca

Yogur

Frutos secos

Cereales integrales

--------

Más noticias en Urgente24

Qué alimentos comer para no perder la memoria y mejorar el cerebro

Cuántos pasos caminar al día: Menos de lo que todos dicen, según último estudio

Evitar el azúcar en los primeros 1.000 días de vida de tu bebé protege contra el asma y EPOC

Caminar, nadar y andar en bicicleta reducen el dolor de un problema de rodilla muy común

¿Qué comer si tengo ojo seco? Aquí hay un alimento que oftalmóloga recomienda