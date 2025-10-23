La Provincia de Buenos Aires anunció un proyecto innovador en Mar del Plata que buscará aprovechar el mar para generar energía renovable de manera concreta y a escala real. Aunque los detalles del funcionamiento todavía se están afinando, la iniciativa busca posicionar a la ciudad como un laboratorio clave para el desarrollo de tecnologías limpias en Argentina.
¿Y SI EL AGUA ALIMENTA TU CASA?
Primera vez en Argentina: Mar del Plata generará energía renovable con olas del mar
Mar del Plata arranca su primer proyecto de energía renovable usando el movimiento de las olas. Será con tecnología local y promete electricidad limpia y nueva.
Así será la boya de Mar del Plata que hará del agua una fuente de energía
El proyecto se va a instalar en la Escollera Norte del puerto de Mar del Plata y se basa en algo relativamente simple pero potente: capturar el movimiento de las olas y transformarlo en electricidad. Según explica la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el "convertidor undimotriz" está compuesto por una o dos boyas que se mueven con el oleaje y transfieren ese movimiento a un sistema de engranajes que hace girar un generador.
Para ponerlo en palabras más simples, es como si cada ola empujara una palanca gigante que, gracias a un mecanismo de ruedas y piñones, termina haciendo girar un molino eléctrico. "Las boyas son de acero naval huecas cuyo peso y medidas puede ser variable. Varían de 2 a 20 toneladas y de 3 a 10 metros de diámetro", detallaron desde la UTN, y según el tamaño de la boya, puede generar entre 30 y 200 kW, suficiente para abastecer un barrio chico.
Lo interesante es que este sistema no se limita solo a las escolleras o los muelles: también podría instalarse offshore o en plataformas petroleras, lo que abre un abanico enorme de posibilidades para aprovechar la energía del mar en distintos contextos.
Actualmente, la boya principal ya está terminada en el campus de la UTN, mientras que la empresa marplatense Duroll fabrica las piezas restantes, demostrando que Argentina puede producir tecnología de punta con recursos nacionales.
Por qué la energía del mar puede cambiar la matriz energética de Buenos Aires
El proyecto tiene un sentido estratégico claro: en un país donde la matriz energética está concentrada en hidroeléctricas y térmicas, con un aporte creciente de solar y eólica, la energía del mar ofrece una alternativa limpia, local y casi inagotable. Como dice Guillermo Oliveto, decano de la UTN BA: "La idea sería que esto se convierta en un centro de investigación de la energía relacionada con el mar".
Además, hubo trabajo en conjunto del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, la UTN y el Foro Regional de Energía de Buenos Aires (FREBA). La inversión de u$s 138.000 viene del PROINGED, un programa financiado con un agregado renovable que los usuarios pagan en sus facturas de electricidad, y que ahora le da aire a un proyecto que a nivel nacional había quedado paralizado tras obtener fondos de FONARSEC.
Para ponerlo en perspectiva, la energía undimotriz tiene varias ventajas: el mar cubre más del 70% de la superficie del planeta, el agua es más densa que el aire y genera más energía por metro de ola, y todo esto sin emitir gases contaminantes. Por cada metro de altura de ola se pueden obtener entre 20 y 40 kW, y con apenas 2 kilómetros cuadrados de instalación se podría abastecer a unas 20.000 casas.
Esto convierte a Mar del Plata en un laboratorio ideal para probar soluciones que podrían replicarse en toda la costa argentina, con investigación, desarrollo tecnológico y producción local, y ofreciendo una opción limpia y real para reforzar la matriz energética del país.
