Primera vez en Argentina: Mar del Plata generará energía renovable con olas del mar

Por qué la energía del mar puede cambiar la matriz energética de Buenos Aires

El proyecto tiene un sentido estratégico claro: en un país donde la matriz energética está concentrada en hidroeléctricas y térmicas, con un aporte creciente de solar y eólica, la energía del mar ofrece una alternativa limpia, local y casi inagotable. Como dice Guillermo Oliveto, decano de la UTN BA: "La idea sería que esto se convierta en un centro de investigación de la energía relacionada con el mar".

Además, hubo trabajo en conjunto del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, la UTN y el Foro Regional de Energía de Buenos Aires (FREBA). La inversión de u$s 138.000 viene del PROINGED, un programa financiado con un agregado renovable que los usuarios pagan en sus facturas de electricidad, y que ahora le da aire a un proyecto que a nivel nacional había quedado paralizado tras obtener fondos de FONARSEC.

image La energía undimotriz ofrece una alternativa limpia y local para diversificar la matriz energética argentina.

Para ponerlo en perspectiva, la energía undimotriz tiene varias ventajas: el mar cubre más del 70% de la superficie del planeta, el agua es más densa que el aire y genera más energía por metro de ola, y todo esto sin emitir gases contaminantes. Por cada metro de altura de ola se pueden obtener entre 20 y 40 kW, y con apenas 2 kilómetros cuadrados de instalación se podría abastecer a unas 20.000 casas.

Esto convierte a Mar del Plata en un laboratorio ideal para probar soluciones que podrían replicarse en toda la costa argentina, con investigación, desarrollo tecnológico y producción local, y ofreciendo una opción limpia y real para reforzar la matriz energética del país.

