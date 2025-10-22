Eliminar cucarachas es un reto que muchos tienen, sobre todo, cuando se acercan los días calurosos. La ciencia ha ayudado a que esta misión probablemente sea posible. Y es que, un estudio reciente respalda un remedio casero que atrae cucarachas y las mata. ¿Una pista? Contiene bicarbonato de sodio.
Cómo eliminar cucarachas: La ciencia aprueba este remedio casero
¿Cómo hacer para eliminar las cucarachas?
Las cucarachas son insectos difíciles de sacar de las casas y se consideran una plaga peligrosa para la salud de los humanos, ya que transmiten hongos, parásitos y bacterias, por lo cual, es necesario controlarlas.
Entonces, ¿Cómo eliminar las cucarachas? Un nuevo estudio sugiere que un remedio casero muy popular para combatir cucarachas, ciertamente, puede ser efectivo.
Los investigadores querían evaluar alternativas más seguras que los insecticidas y probaron bicarbonato de sodio combinado con azúcar o mantequilla de maní como cebo.
Luego evaluaron la mortalidad de cucarachas en dormitorios, cocinas y trasteros de estudiantes.
De acuerdo con los resultados, un total de 904 cucarachas fueron atrapadas durante el estudio, de las cuales 431 fueron identificadas como B. germanica y 473 como P. americana.
Si bien ambos cebos fueron efectivos para atraer a las cucarachas, la mantequilla de maní fue mejor.
Los investigadores indicaron que la mantequilla de maní atrajo a 578 cucarachas, mientras que el azúcar blanco atrajo a 326 cucarachas.
Pero, estos cebos no sólo sirvieron para atrapar cucarachas, sino también para matarlas.
Según el estudio, a diferencia del grupo de control, la mortalidad de cucarachas fue significativamente mayor en los cebos con mantequilla de cacahuete y azúcar.
¿Qué le hace el bicarbonato a las cucarachas?
Respecto al funcionamiento del cebo, el azúcar y la mantequilla de maní sirven como agentes para atraer a las cucarachas, en cambio el bicarbonato de sodio ayuda a eliminarlas. Aquí la explicación de los científicos:
"El bicarbonato de sodio, una sal alcalina segura y ligeramente abrasiva (...) Cuando se ingiere, se ioniza en agua para formar iones de bicarbonato, que reaccionan con iones de hidrógeno para formar ácido carbónico (H 2 CO 3 ).
La acumulación de dióxido de carbono de la disociación de H 2 CO 3 altera los órganos y exoesqueletos de las cucarachas (Andersen, 2023), lo que lo convierte en un ingrediente de cebo eficaz contra B. germanica y P. americana".
Los investigadores concluyeron que mezclar bicarbonato de sodio con mantequilla de maní o azúcar "atrapa y mata significativamente" cucarachas.
Además, "estos resultados, si bien resaltan la importancia de la mantequilla de maní y el azúcar como cebos para cucarachas, sugieren el uso potencial de bicarbonato de sodio en el control de B. germanica y P. americana", finalizaron.
