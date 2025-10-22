Cómo eliminar cucarachas: La ciencia aprueba este remedio casero

cucarachas.jpg

De acuerdo con los resultados, un total de 904 cucarachas fueron atrapadas durante el estudio, de las cuales 431 fueron identificadas como B. germanica y 473 como P. americana.

Si bien ambos cebos fueron efectivos para atraer a las cucarachas, la mantequilla de maní fue mejor.

Los investigadores indicaron que la mantequilla de maní atrajo a 578 cucarachas, mientras que el azúcar blanco atrajo a 326 cucarachas.

Pero, estos cebos no sólo sirvieron para atrapar cucarachas, sino también para matarlas.

Según el estudio, a diferencia del grupo de control, la mortalidad de cucarachas fue significativamente mayor en los cebos con mantequilla de cacahuete y azúcar.

¿Qué le hace el bicarbonato a las cucarachas?

Respecto al funcionamiento del cebo, el azúcar y la mantequilla de maní sirven como agentes para atraer a las cucarachas, en cambio el bicarbonato de sodio ayuda a eliminarlas. Aquí la explicación de los científicos:

"El bicarbonato de sodio, una sal alcalina segura y ligeramente abrasiva (...) Cuando se ingiere, se ioniza en agua para formar iones de bicarbonato, que reaccionan con iones de hidrógeno para formar ácido carbónico (H 2 CO 3 ).

La acumulación de dióxido de carbono de la disociación de H 2 CO 3 altera los órganos y exoesqueletos de las cucarachas (Andersen, 2023), lo que lo convierte en un ingrediente de cebo eficaz contra B. germanica y P. americana".

Los investigadores concluyeron que mezclar bicarbonato de sodio con mantequilla de maní o azúcar "atrapa y mata significativamente" cucarachas.

Además, "estos resultados, si bien resaltan la importancia de la mantequilla de maní y el azúcar como cebos para cucarachas, sugieren el uso potencial de bicarbonato de sodio en el control de B. germanica y P. americana", finalizaron.

