Ciencia: el hallazgo en Marte que revela lo que muchos esperaban y paralizó a todos

La ciencia está avanzando cada vez más rápido y un hallazgo realizado en Marte deja a los científicos a las puertas de una afirmación sorprendente.

22 de octubre de 2025 - 11:57
La NASA lo volvió a hacer y reveló un dato sobre Marte que dejó a toda la ciencia, y la población en general, completamente emocionada. Se trata de una señal del planeta rojo que puede confirmar la presencia de vida en dicho lugar. Un hallazgo impresionante.

La ciencia no deja de investigar distintos planetas en busca de indicio de vida o bien de un posible lugar habitable más allá de la Tierra. Marte es uno de los que podría albergar las condiciones necesarias para que se desarrolle un ambiente propicio y este hallazgo deja a todos como locos.

image
Marte, el planeta rojo. (Foto: Astropedia).

El hallazgo en Marte que deja a la ciencia en shock

"Encontramos la señal más clara de vida antigua en Marte", sostuvieron desde la NASA. Esta exploración que hizo el rover Perseverance en el cráter Jezeto Crater arrojó que hay componentes como sulfato de calcio, minerales como vivianita y greigita que están asociados con la Tierra y la actividad microbiana. Los mismos fueron hallados junto a "manchas de leopardo" en esta roca y constituyen una "posible biofirma".

La biofirma es un rastro químico que podría originarse en organismos vivos. Por ende, se trataría de un indicio de posible vida en Marte. Esto no quiere decir que haya sido reciente, sino que pudo haber existido hace miles de años.

Estos hallazgos ponen en otro lugar las investigaciones que se realizan en Marte. Si se confirma que esos rastros son de posibles organismos vivos, entonces se abre una nueva puerta hacia otro tipo de preguntas como el posible desarrollo a futuro de vida en este planeta.

