Ciencia: el hallazgo en Marte que revela lo que muchos esperaban y paralizó a todos

image Marte, el planeta rojo. (Foto: Astropedia).

El hallazgo en Marte que deja a la ciencia en shock

"Encontramos la señal más clara de vida antigua en Marte", sostuvieron desde la NASA. Esta exploración que hizo el rover Perseverance en el cráter Jezeto Crater arrojó que hay componentes como sulfato de calcio, minerales como vivianita y greigita que están asociados con la Tierra y la actividad microbiana. Los mismos fueron hallados junto a "manchas de leopardo" en esta roca y constituyen una "posible biofirma".