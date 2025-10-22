Atlético Tucumán: Tras el incidente de Leandro Díaz, todo el plantel salió contra la dirigencia

Leandro Díaz protagonizó un muy fuerte cruce con un grupo de hinchas de Atlético Tucumán tras la caída ante San Lorenzo 2-1 por el partido que correspondió a la décimo tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 y, ahora, el plantel del Decano emitió un muy duro comunicado contra la dirigencia.
TORNEO CLAUSUURA 2025
De ahí, el equipo tucumano apuntó en el comunicado directamente contra los directivos, rompiendo el silencio sobre la interna que se vive puertas adentro del club.
El fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra los dirigentes
La medida llegó después de que los futbolistas decidieran no concentrar previo al encuentro con el Ciclón, hecho que generó críticas y versiones cruzadas sobre los motivos. “Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia”, inicia el texto, que los jugadores difundieron en sus redes sociales.
“Nuestro malestar surge de una acumulación de situaciones que consideramos fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”, continúa el comunicado, donde también se destaca la preocupación por “el trato y cuidado hacia los empleados del club”, quienes, según los futbolistas, no reciben la atención ni el reconocimiento que merecen.
El pronunciamiento, firmado por todo el plantel profesional, también hace referencia a la falta de diálogo con los dirigentes: “La decisión de no concentrar fue una última instancia, ya que intentamos varias veces resolver las cosas internamente, sin conflictos públicos. Sentimos una ausencia casi total de acompañamiento, salvo cuando jugamos ante equipos grandes”.
Además, los jugadores reconocieron su error al no haber comunicado antes los problemas: “Asumimos la responsabilidad de no haber expuesto la situación con anterioridad, pero confiábamos en que se iba a mejorar”. El mensaje busca transparentar el conflicto y calmar la tensión con la gente: “Nos duele tener que llegar a este punto, pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor”.
Enloqueció Leandro Díaz en Atlético Tucumán: Enfrentó a los hinchas y fulminó al vice
Leandro Díaz enfrentó a un grupo de hinchas de Atlético Tucumán que insultaban a él y sus compañeros, culpó al vicepresidente del club durante la caída ante San Lorenzo 2-1 por el partido que correspondió al Torneo Clausura 2025.
A pesar de que el “Decano” se encuentra en puestos de playoffs, los hinchas expresaron su descontento con el plantel profesional con cánticos, insultos y billetes lanzados desde la zona de platea. Esta situación hizo estallar al ‘Loco’ Díaz que fue a buscar a los simpatizantes tras el partido.
Leandro Díaz explotó contra el vicepresidente de Atlético Tucumán por los insultos de los hinchas
Con “varios cambios menos”, Leandro Díaz afrontó los micrófonos y continúo disparando munición gruesa y responsabilizó al vicepresidente de Atlético Tucumán, Ignacio ‘Nacho’ Golobisky, que había dado a entender que las protestas del plantel se debían a premios adeudados.
“Yo sé lo que pasa y lo que pasó. Este dirigente, tal Nacho, nos salió a matar. Que cuente todo lo que pasa, la verdad y después salga a matarnos. No es por la plata, no necesitamos la plata nosotros”, expresó el ‘Loco’, uno de los referentes del plantel.
Leandro Díaz lapidó a la dirigencia de Atlético Tucumán
Al ser consultado si el malestar es por lo declarado sobre los premios, Díaz fue más allá: “No solo por eso, sino todo lo que pasó en el año. En Febrero estaba en Lanús, me llamaron, volví sin pedir nada, me pagan, pero no puse nunca una condición, vine, doy la cara. Pero ellos no dan la cara nunca, a los médicos le prometen algo y no se lo cumplen, a los empleados se le promete algo y no se lo cumplen, a los chicos que vienen de otro lado acá no se le cumple”.
Y a la hora de hablar de los directivos, volvió a ser lapidario: “Es difícil que cuando entrenamos los vemos tres veces a los dirigentes en el año. Después, cuando vamos a jugar con Boca o River se pelean por ir, micro, aviones, todo, se pelean por estar en esos partidos. Es así, no importa lo que pasé acá o después, yo vine y no por plata”.
En el final, luego de hacer una autocrítica, reconocer que “no jugamos bien y entendemos a la gente”, el delantero soltó: “Con Godoy Cruz va a ser mi último partido acá. Era mi sueño retirarme con esta camiseta, pero creo que no se puede. Ojalá la gente entienda que el enojo no es con ellos”.
“A ELLOS AHÍ”
Tras el empate de San Lorenzo, los hinchas del ‘Decano’ estallaron contra los jugadores y fue Leandro Díaz el que anticipó sus declaraciones y señaló el lugar donde se ubican los dirigentes: “A ellos ahí, la co… A ellos tienen que insultar”.
La imagen viral: casi le abren la puerta para pelearse con un plateista
Finalizado el partido y mientras sus compañeros recibieron proyectiles, Leandro Díaz señaló a un plateista y lo invitó a pelear en la puerta que separa campo de juego y tribuna. Lo insólito, es el empleado del ‘Decano’ que buscó la llave para abrir la puerta mientras otro hincha le pidió al delantero que se vaya.
Guillermo Acosta se cruzó con los periodistas: “Ustedes sacan cosas que no tienen nada que ver”
Con las tensiones altas, ‘Bebe’ Acosta, referente del plantel, no frenó a dar declaraciones con los medios y apuntó contra los periodistas: “Ustedes siempre sacan cosas que no tienen nada que ver”, apunto.
Luego de invitar a los medios al complejo de entrenamiento para “explicarle” lo que está pasando y se retiró con un descargo: “Hace doce años que estoy acá y me han hecho sentir como un hijo de p…”.
El difícil momento que atraviesa Atlético Tucumán
El incidente no fue aislado. Según trascendió, la previa del partido también estuvo marcada por una decisión de protesta del plantel, que resolvió no concentrar la noche anterior. Los jugadores recién se reunieron al mediodía del domingo, en señal de malestar por premios impagos correspondientes a los encuentros frente a River, Talleres y Platense.
A tres fechas del cierre del Clausura, Atlético Tucumán pelea por un lugar en los octavos de final y, por ahora, se mantiene octavo en la Zona B, aunque con el riesgo de ser superado por Sarmiento si los resultados no acompañan.
Entre la presión de la tabla, la crisis interna y la reacción de su máxima figura, el clima en el José Fierro se volvió un reflejo de un equipo que necesita resultados y calma con urgencia.
San Lorenzo remontó, le ganó a Atlético Tucumán por 2-1 y se acerca a la clasificación en el Torneo Clausura
San Lorenzo se impuso por 2 a 1 a Atlético Tucumán al término del partido que disputaron en la noche de este último lunes 20/10, en el estadio Monumental José Fierro, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.
El primer gol de la primera etapa llegó a los ocho minutos, por medio del defensor Marcelo Ortiz, mientras que el atacante Alexis Cuello igualó de penal en el quinto minuto de descuento y el volante Nicolás Tripichio remontó a los cuatro minutos del complemento.
Con el triunfo, el “Ciclón” alcanza la sexta posición de la zona B, con 19 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri es octavo, en el último puesto de clasificación, con 15 unidades.
En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude deberán recibir a Riestra, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y hora a definir.
