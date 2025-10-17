Marcelo Moretti tomó otra decisión que paraliza a todo San Lorenzo

Salió corriendo de Avenida La Plata

Las imágenes que dieron vuelta al mundo, mostraron a un Moretti que tuvo que huir de los propios socios de CASLA que fueron a reclamar a la sede de Avenida La Plata.

Lo echaron de AFA

Luego de exponer la situación de San Lorenzo en el comité ejecutivo de AFA, le pidieron al presidente del Ciclón que se retire y que no vuelva hasta regularizar la situación en su club.

Intimaciones de jugadores

Jhohan Romaña intimó a San Lorenzo por meses adeudados y premios mientras que Alexis Cuello hizo lo propio reclamando el porcentaje que le corresponde por su venta desde Almagro.

image

La decisión de Marcelo Moretti

Independientemente de estas situaciones, Moretti tenía pensado acompañar al plantel a Tucumán en el partido ante Atlético.

Finalmente, tanto Leandro Alves de ESPN como Antonio Arrighi de TyC Sports, confirmaron que no viajará con los futbolistas y que la delegación será comandada por el staff de fútbol profesional.

San Lorenzo también juega al fútbol...

Durante todo el 2025, el fútbol estuvo en segundo plano en San Lorenzo de Almagro.

Si bien logró llegar a semifinales en el Torneo Apertura de la mano de Miguel Ángel Russo, el Ciclón casi siempre estuvo envuelto en líos dirigenciales y la parte deportiva casi nunca estuvo en el foco de los hinchas.

A falta de 4 partidos para que finalice la fase regular del semestre, el equipo de Damián Ayude buscará meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, además de lograr el pasaje a octavos de final en el Torneo Clausura.

El próximo partido para los de Boedo, será el lunes 20 de octubre desde las 21:15 horas en Tucumán, en donde visitará a Atlético.

El Cuervo jugará con todos los resultados puestos y sumar de a tres seguramente lo meta nuevamente en zonas de clasificación a Sudamericana.

El equipo que paró Ayude es:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baez; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Emanuel Cecchini; Facundo Gulli, Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti

