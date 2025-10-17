San Lorenzo de Almagro está atravesando una fuerte crisis institucional y da la impresión que Marcelo Moretti hace todo lo posible para seguir aferrado a su cargo de presidente. Ayer jueves 16 de octubre tuvo una situación en AFA en la reunión de comité ejecutivo.
SIGUE EL ESCÁNDALO
Marcelo Moretti tomó otra decisión que paraliza a todo San Lorenzo
Leandro Alves de ESPN y Antonio Arrighi de TyC Sports confirmaron una noticia de Marcelo Moretti que tiene en vilo a San Lorenzo.
Si bien la cuestión dirigencial se lleva todos los flashes, no hay que perder de vista que el Ciclón busca la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, algo que podría ser saludable para de a poco ir saneando la economía.
Sigue el escándalo con Marcelo Moretti
Semana tras semana, da la impresión de que la situación institucional de San Lorenzo es cada vez peor y se va superando en cuanto a escándalos.
La semana pasada la justicia falló a favor de Marcelo Moretti y este volvió a ser el presidente del club de Boedo.
En esta semana, se pueden nombrar por lo menos tres situaciones que exponen la pésima situación institucional y dirigencial.
Salió corriendo de Avenida La Plata
Las imágenes que dieron vuelta al mundo, mostraron a un Moretti que tuvo que huir de los propios socios de CASLA que fueron a reclamar a la sede de Avenida La Plata.
Lo echaron de AFA
Luego de exponer la situación de San Lorenzo en el comité ejecutivo de AFA, le pidieron al presidente del Ciclón que se retire y que no vuelva hasta regularizar la situación en su club.
Intimaciones de jugadores
Jhohan Romaña intimó a San Lorenzo por meses adeudados y premios mientras que Alexis Cuello hizo lo propio reclamando el porcentaje que le corresponde por su venta desde Almagro.
La decisión de Marcelo Moretti
Independientemente de estas situaciones, Moretti tenía pensado acompañar al plantel a Tucumán en el partido ante Atlético.
Finalmente, tanto Leandro Alves de ESPN como Antonio Arrighi de TyC Sports, confirmaron que no viajará con los futbolistas y que la delegación será comandada por el staff de fútbol profesional.
San Lorenzo también juega al fútbol...
Durante todo el 2025, el fútbol estuvo en segundo plano en San Lorenzo de Almagro.
Si bien logró llegar a semifinales en el Torneo Apertura de la mano de Miguel Ángel Russo, el Ciclón casi siempre estuvo envuelto en líos dirigenciales y la parte deportiva casi nunca estuvo en el foco de los hinchas.
A falta de 4 partidos para que finalice la fase regular del semestre, el equipo de Damián Ayude buscará meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, además de lograr el pasaje a octavos de final en el Torneo Clausura.
El próximo partido para los de Boedo, será el lunes 20 de octubre desde las 21:15 horas en Tucumán, en donde visitará a Atlético.
El Cuervo jugará con todos los resultados puestos y sumar de a tres seguramente lo meta nuevamente en zonas de clasificación a Sudamericana.
El equipo que paró Ayude es:
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baez; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Emanuel Cecchini; Facundo Gulli, Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti
