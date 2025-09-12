En las últimas horas, la Conmebol confirmó una inesperada noticia para la Copa Sudamericana, certamen en el que queda un club argentino, el Lanús de Mauricio Pellegrino. Resulta que el estadio oficial era el Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, pero tras no superar la inspección, se resolvió que el partido definitorio no se disputará allí.
A dos meses de la final de la Copa Sudamericana, Conmebol cambió la sede
La Conmebol notificó el cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, que iba a ser en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
"La CONMEBOL informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio 'Tahuichi' Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025", indica la casa madre del fútbol sudamericano en su web oficial.
Y a continuación explica: "En atención a estas circunstancias la CONMEBOL ha resuelto trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia".
Si bien quedó definido el país pero no el estadio, se espera que sea La Nueva Olla -hogar del Cerro Porteño y recinto en donde Racing coronó en la edición pasada ante Cruzeiro- quien albergue el partido.
Cómo está el cuadro de la Copa Sudamericana
Luego de la polémica decisión de Conmebol de desaclificar a Independiente por los incidentes en el duelo ante la Universidad de Chile, y permitir el pase a 4tos. de final del club trasandino sin disputar los 45' restantes, el cuadro quedó conformado de la siguiente manera:
El próximo martes 16 de septiembre, Lanús estará recibiendo a Fluminense en el Sur desde las 21:30 horas.
El miércoles 17/9 habrá doble tanda: Bolívar recibirá a Atlético Mineiro (que eyectó a Goody Cruz) a las 19 horas e Independiente del Valle hará lo propio ante Once Caldas, que viene de eliminar a Huracán.
El jueves 18 de septiembre será el turno de Alianza Lima, que recibirá a U. de Chile desde las 21:30 horas de Argentina.
Los partidos revancha se jugarán el martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, en los mismos horarios, pero invirtiendo las localías.
Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2025
El duelo definitorio de la actual edición de la Copa Sudamericana tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, en Asunción (sede a confirmar).
Como de costumbre desde hace unos años en torneos Conmebol, se disputará una semana antes de la final de la Copa Libertadores de América.
