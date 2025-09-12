A dos meses de la final de la Copa Sudamericana, Conmebol cambió la sede

Cómo está el cuadro de la Copa Sudamericana

Luego de la polémica decisión de Conmebol de desaclificar a Independiente por los incidentes en el duelo ante la Universidad de Chile, y permitir el pase a 4tos. de final del club trasandino sin disputar los 45' restantes, el cuadro quedó conformado de la siguiente manera:

image

El próximo martes 16 de septiembre, Lanús estará recibiendo a Fluminense en el Sur desde las 21:30 horas.

El miércoles 17/9 habrá doble tanda: Bolívar recibirá a Atlético Mineiro (que eyectó a Goody Cruz) a las 19 horas e Independiente del Valle hará lo propio ante Once Caldas, que viene de eliminar a Huracán.

El jueves 18 de septiembre será el turno de Alianza Lima, que recibirá a U. de Chile desde las 21:30 horas de Argentina.

Los partidos revancha se jugarán el martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, en los mismos horarios, pero invirtiendo las localías.

Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2025

El duelo definitorio de la actual edición de la Copa Sudamericana tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, en Asunción (sede a confirmar).

Como de costumbre desde hace unos años en torneos Conmebol, se disputará una semana antes de la final de la Copa Libertadores de América.

