Nancy Pazos visitó a Cristina Kirchner y confundió a la militancia: "Me tenté"

Qué le dijo Cristina Kirchner a Nancy Pazos

Nancy Pazos reveló que durante el encuentro que mantuvo con Cristina Kirchner le dijo que estaba convencida de que el peronismo iba a ganar las elecciones legislativas nacionales.

Asimismo, contó cómo la notó: "La vi bien, la vi con los pies en la tierra". Además, agregó que la expresidenta "sabe que está presa y esto tiene sus restricciones".

Por otro lado, la periodista también señaló que la notó "un poco bajón" respecto a la clase política actual.

"Está muy dolida. Un dolor al percibir que la clase dirigente no está a la altura con lo que se viene", señaló la conductora.

