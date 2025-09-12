Desde que Cristina Kirchnerfue condenada por corrupción y cumple la prisión domiciliaria en la propiedad ubicada en el barrio porteño de Constitución ha recibido un gran número de visitias y en esta ocasión quien se acercó para mantener un encuentro ha sido Nancy Pazos.
NO SE QUEDÓ CON LAS GANAS
Nancy Pazos visitó a Cristina Kirchner y confundió a la militancia: "Me tenté"
La periodista Nancy Pazos fue hasta la propiedad en la que la expresidenta cumple su condena y provocó la euforia de los militantes al asomarse por la ventana.
La periodista aprovechó el micrófono Radio 10 para contar entre risas que la militancia en un determinado momento se la confundió con la expresidenta. "Yo me tenté y me asomé por la ventana que ella aparece para a mirar a la gente desde arriba", comentó.
Fue en ese entonces que dijo que se asustó por los gritos de quienes estaban expectantes por la exmandataria nacional: "Entonces cuando me voy para atrás pasan dos minutos, llega Cristina y me dice: 'Qué quilombo. ¿Qué pasa?'. Entonces le dije: 'Fui yo'".
Carcajada mediante, explicó que posteriormente la referente kirchnerista le dijo: "Esperá que saludo porque sino no nos van a dejar hablar, cosa que era cierto porque la mesa que ella tiene da justo a esa esquina, digamos".
Qué le dijo Cristina Kirchner a Nancy Pazos
Nancy Pazos reveló que durante el encuentro que mantuvo con Cristina Kirchner le dijo que estaba convencida de que el peronismo iba a ganar las elecciones legislativas nacionales.
Asimismo, contó cómo la notó: "La vi bien, la vi con los pies en la tierra". Además, agregó que la expresidenta "sabe que está presa y esto tiene sus restricciones".
Por otro lado, la periodista también señaló que la notó "un poco bajón" respecto a la clase política actual.
"Está muy dolida. Un dolor al percibir que la clase dirigente no está a la altura con lo que se viene", señaló la conductora.
