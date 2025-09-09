Todos a los botes: Horacio Cabak apuntó durísimo contra el Gobierno

Horacio Cabak tomó el mismo camino que Jonatan Viale

Si bien ambos comunicadores son allegados al Gobierno, luego de la rotunda derrota del oficialismo frente al peronismo en territorio bonarense decidieron salir con los tapones de punta.

Al igual que su colega, Jonatan Viale también aprovechó para apuntar contra el mileísmo y cómo llegaron a las urnas.

"Es suficiente, muchachos. ¿No? El peronismo tenía la obligación de ganar la provincia de Buenos Aires lo veníamos diciendo siempre en esta pantalla. Hubo una sucesión de tiros en el pie como nunca se vio en un Gobierno desde el caso $LIBRA para acá", dijo visiblemente molesto.

Y luego siguió enumerando: "Lo que pasó con dólar, lo que pasó con el Garrahan, la tragedia de Bahía Blanca, el fentanilo, el caso Spagnuolo, las marchas por el tema discapacidad".

