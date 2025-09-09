urgente24
"MALTRATARON A MUCHÍSIMA GENTE"

Todos a los botes: Horacio Cabak apuntó durísimo contra el Gobierno

Al igual que lo hizo Jonatan Viale, Horacio Cabak se molestó con el resultado electoral en Buenos Aires y aprovechó para disparar contra el oficialismo.

09 de septiembre de 2025 - 08:53
Todos a los botes: Horacio Cabak apuntó con dureza contra el Gobierno.

Foto: Captura de video X 09/09/2025

El resultado de las elecciones del domingo (07/09) en Buenos Aires no fueron las esperadas por el oficialismo y los comunicadores más cercanos al Gobiernolo hicieron saber, como fue el caso de Horacio Cabak quien sorpresivamente aprovechó para hacer una rotunda crítica en contra del mandato de Javier Milei.

"Me parece que el Gobieno pecó de soberbio. Que tuvo un arranque muy bueno, que parecía que se los comía a todos crudos, que la oposición no tenía ninguna clase de reacción, y creo que empezaron a manejar por los 'pianitos', podríamos llegar a decir, como en la Fórmula 1 y se llenaron de enemigos", expresó visiblemente molesto.

Y continuó: "Se llenó de enemigos el Gobierno, no pueden contar con nadie en este momento. No pueden contar con nadie, a cada persona que los podía haber ayudado lo sometieron. La verdad es un Gobierno sin aliados y ni siquiera se llevan bien adentro".

"Hay unas rupturas tremendas y si mirás para afuera: ¿Con quién podés contar? Y con pocos, la verdad. Salieron a bancar la parada en la última recta Ritondo y Santilli, más por el compromiso electoral que tenían para no terminar de arruinar al PRO que por mayor convencimiento porque después no pueden contar con nadie, se enojaron con todo el mundo, maltrataron a muchísima gente", señaló tajante.

Horacio Cabak tomó el mismo camino que Jonatan Viale

Si bien ambos comunicadores son allegados al Gobierno, luego de la rotunda derrota del oficialismo frente al peronismo en territorio bonarense decidieron salir con los tapones de punta.

Al igual que su colega, Jonatan Viale también aprovechó para apuntar contra el mileísmo y cómo llegaron a las urnas.

"Es suficiente, muchachos. ¿No? El peronismo tenía la obligación de ganar la provincia de Buenos Aires lo veníamos diciendo siempre en esta pantalla. Hubo una sucesión de tiros en el pie como nunca se vio en un Gobierno desde el caso $LIBRA para acá", dijo visiblemente molesto.

Y luego siguió enumerando: "Lo que pasó con dólar, lo que pasó con el Garrahan, la tragedia de Bahía Blanca, el fentanilo, el caso Spagnuolo, las marchas por el tema discapacidad".

