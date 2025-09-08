Abatido por la derrota libertaria: Antonio Laje se enojó con los bonaerenses

Las redes explotaron contra Antonio Laje

Las polémicas palabras de Antonio Laje no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión en las redes sociales en las que una gran cantidad de cibernautas se mostraron en contra de sus dichos.

La mayoría de los comentarios que se pudieron observar fueron en repudio de la reacción del periodista que se mostró molesto con los ciudadanos y no así con el oficialismo que se encuentra envuelto en diversos escándalos tanto políticos como también así económicos.

"Echarle la culpa a la gente. Bárbaro. Eso siempre sale bien", escribió un usuario mientras que otro expresó: "Me encanta ver llorando a ese corrupto profeta del odio".

Por otro lado, quien se ubicó en la vereda opuesta del periodista fue Agustín Romo, presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados bonaerense, quien cruzó a aquellos que apuntaron contra la ciudadanía tras el duro revés electoral. "Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya", sostuvo.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1965039834696937918&partner=&hide_thread=false Buen día. Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar — Agustín Romo (@agustinromm) September 8, 2025



