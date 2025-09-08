En la noche del domingo (07/09) el gobierno de Javier Milei recibió un duro revés electoral tras quedar en la segunda posición por detrás del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y Antonio Laje no pudo disimular su disgusto y su enojo hacia la ciudadanía bonaerense luego de conocerse los resultados oficiales.
"ME PARECE PATÉTICO"
Abatido por la derrota libertaria: Antonio Laje se enojó con los bonaerenses
Luego de que el peronismo se impusiera en la provincia de Buenos Aires, Antonio Laje no pudo disimular su bronca y cargó directamente contra los votantes.
Es por ese motivo que aprovechó su rol de conductor en la pantalla de A24 para lanzar un polémico análisis en el que apuntó contra los bonaerenses por dejar a los candidatos libertarios por detrás de la oposición, con excepción de Oscar Liberman y Guillermo Montenegro que ganaron en sus respectivas secciones.
"A mí me parece patético esto pero está bien es lo que se votó. Me parece patético, sobre todo en una provincia que está estallada", comenzó diciéndoles a sus compañeros de equipo visiblemente enojado.
Asimismo, posteriormente como si fuera poco el periodista cargó directamente contra los votantes y pidió que "no se quejen más" cuando haya hechos delictivos "porque acaban de votar".
Las redes explotaron contra Antonio Laje
Las polémicas palabras de Antonio Laje no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión en las redes sociales en las que una gran cantidad de cibernautas se mostraron en contra de sus dichos.
La mayoría de los comentarios que se pudieron observar fueron en repudio de la reacción del periodista que se mostró molesto con los ciudadanos y no así con el oficialismo que se encuentra envuelto en diversos escándalos tanto políticos como también así económicos.
"Echarle la culpa a la gente. Bárbaro. Eso siempre sale bien", escribió un usuario mientras que otro expresó: "Me encanta ver llorando a ese corrupto profeta del odio".
Por otro lado, quien se ubicó en la vereda opuesta del periodista fue Agustín Romo, presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados bonaerense, quien cruzó a aquellos que apuntaron contra la ciudadanía tras el duro revés electoral. "Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya", sostuvo.
