La nueva licitación del Tesoro sería insuficiente y podrían subir los encajes

El debilitamiento del peso frente al dólar podría generar un menor interés de los inversores en títulos en pesos, por lo que se estima que el rollover sea menor al esperado.

A esto se suma un riesgo país que hoy, 08/09, pasó los 1.000 puntos básicos para luego cerrar en 901, y con el mercado financiero sufriendo bajas en las cotizaciones en el arranque de la semana. El Merval se derrumbó 13,3% en pesos y 16,2% en dólares.

En estas condiciones se llega a una nueva licitación del Tesoro, y en caso de que la recaudación sea baja, el gobierno podría recurrir a subir los encajes bancarios nuevamente, para absorber pesos. Así lo mencionaron desde PPI a Ámbito:

El BCRA aprovecharía el anuncio de la próxima licitación (miércoles) para elevar los encajes y ajustar la parte integrable con títulos públicos. El BCRA aprovecharía el anuncio de la próxima licitación (miércoles) para elevar los encajes y ajustar la parte integrable con títulos públicos.

El agravante de subir los encajes es que se sigue encareciendo el disponible en manos de los bancos, y por ende, el dinero para créditos también se encarece y se restringe, afectando a la economía real.

