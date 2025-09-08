El campo le soltó la mano a Milei: cuáles fueron las zonas agrarias donde triunfó el peronismo

La Segunda también se le dio vuelta a Milei

El norte bonaerense replicó el fenómeno. En la Segunda Sección Electoral, el peronismo volvió a imponerse tras 20 años con el 35,4% frente al 29,8% de LLA. El frente “Hechos”, impulsado por los hermanos Passaglia en San Nicolás, logró un llamativo 24% que contribuyó a dividir el voto opositor.

La Séptima completó el combo del campo anti LLA

En la Séptima Sección, que incluye ocho distritos del centro provincial, el peronismo alcanzó el 38,2% contra el 32,8% del oficialismo. El sistema electoral provincial incluso dejó a LLA sin representación en el Senado bonaerense, ya que no alcanzó el piso del 33%.

Un mensaje político claro

El retroceso libertario en zonas rurales sorprende: durante la campaña presidencial Milei había capitalizado el enojo del campo con las políticas kirchneristas. Pero esta vez, la bronca por la gestión, el impacto de las inundaciones y el desgaste de la confrontación permanente pesaron más.

El peronismo supo aprovechar ese malestar y, con triunfos en la Cuarta, Segunda y Séptima secciones, logró volver a disputar un electorado que parecía perdido

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

Luis Majul le dejó 10 consejos a Javier Milei luego de la "aplastante derrota"

"Les gusta c... en balde": El debate libertario de Diego Valenzuela a Boggiano

Jonatan Viale no para de despegarse de Milei: "Es suficiente, muchachos"