Succession: Rupert Murdoch le entrega su imperio a su primogénito, Lachlan

James Murdoch, quien se había distanciado de su padre Rupert en los últimos años, estaba interesado en hacerse cargo de los medios de comunicación y, probablemente, cambiar su postura política conservadora.

¿Fue verdad o sólo un amague de James para que su padre abriera la chequera?

La indemnización de Rupert concluyó una batalla legal acerca del fideicomiso que contiene los intereses de la familia en News Corp. y Fox.

Antes del nuevo acuerdo, los derechos de voto en el fideicomiso se habrían dividido entre los 4 hijos mayores. Murdoch intentó modificarlo para favorecer a Lachlan.

Un comisionado de Nevada, donde se constituyó el fideicomiso, rechazó la oferta sorpresiva de Murdoch.

Pero ahora el acuerdo asegurará la dirección política de tendencia derechista del grupo de periódicos influyentes de Fox y News Corp bajo el mando de Lachlan, quien fue ungido heredero del imperio después de ser designado presidente del grupo de medios en 2023.

Para Rupert, el acuerdo asegura el futuro de un imperio informativo global que ha dominado a políticos de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia durante los últimos 40 años, y aspira a seguir haciéndolo mucho después de su muerte. Fox News se ha convertido en el medio de comunicación dominante de la derecha estadounidense.

El acuerdo se financiará mediante la venta parcial de la participación de Murdoch mediante una operación en bloque gestionada por Morgan Stanley. Varios inversores institucionales, fondos soberanos y grandes oficinas familiares se habían propuesto adquirir la participación, según informaron tres personas informadas sobre el asunto.

El nuevo fideicomiso de Lachlan fue asesorado por Skadden Arps, mientras que los hermanos Murdoch fueron representados por Centerview Partners y Cravath, Swaine & Moore. El antiguo fideicomiso familiar fue asesorado por Sullivan & Cromwell.

--------------------

Más noticias en Urgente24

Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional

El mítico auto que regresó a la vida en Japón y volverá locos a los fanáticos

Lunes sin carry trade: ¿Llamará Javier Milei a Axel Kicillof? ¿El dólar? Vuela el riesgo país

Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"

La hora de Axel: Kicillof 'la vió' (US$ 1.429 en Binance)