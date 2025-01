Triunfo del príncipe Harry (y Diana) sobre Rupert Murdoch y falta lo del Daily Mail

“Reconocemos y pedimos disculpas por la angustia causada al duque y el daño infligido a las relaciones, amistades y familia, y hemos acordado pagarle daños sustanciales”, dice la declaración del acuerdo.

News Group ha reconocido desde hace tiempo los graves hechos protagonizados por empleados del ya discontinuado 'News of the World', el dominical que Murdoch cerró en 2011 por el escándalo de espionaje y 'pirateo' de teléfonos de personas.

Pero lo novedoso es que la empresa acepta haber cometido un delito en 'The Sun', un periódico muy popular en el Reino Unido.

Harry, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, había prometido llevar el caso a juicio para exponer públicamente las fechorías de 'The Sun' y conseguir un fallo judicial que confirmara sus reclamaciones.

Él y Tom Watson, ex miembro del Partido Laborista en el Parlamento, eran los únicos 2 demandantes restantes de más de 1.300 personas que habían llegado a un acuerdo en las demandas contra News Group Newspapers.

El juicio debía comenzar el martes 21/011, pero se pospuso en medio de negociaciones de último momento que llevaron al dramático anuncio del acuerdo.

Aunque el acuerdo significa que Harry no tendrá su día en la corte, su abogado dijo que le proporcionó la rendición de cuentas que buscaba para sí mismo y para cientos de otras personas que fueron espiadas con mensajes de voz interceptados, teléfonos intervenidos, autos intervenidos y varias formas de engaño.

Pero Harry culpa, además, a los medios 'sensacionalistas' por la muerte de su madre, Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997 mientras era perseguida por 'paparazzis' en París (Francia).

También los culpa de los persistentes ataques a su esposa, la actriz Meghan Markle, que les provocó abandonar la vida real y huir a USA en 2020.

News Group reconoció que había habido “espionaje telefónico, vigilancia y uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados” contra Harry.

En los años previos, NGN había negado rotundamente esas acusaciones.

“Esto representa una reivindicación para los cientos de otros demandantes que fueron obligados a llegar a un acuerdo sin poder llegar a la verdad de lo que se les hizo”, dijo Sherborne fuera del tribunal.

El litigio ha sido una fuente de fricción dentro de su familia, dijo Harry en el documental 'Tabloids On Trial'.

En los documentos presentados ante el tribunal, reveló que su padre, Carlos, se opuso a la demanda y que su hermano mayor, Guillermo, príncipe de Gales y heredero al trono, había llegado a un acuerdo sobre una demanda privada contra News Group que, según su abogado, tenía un valor de más de 1 millón de libras (US$ 1,23 millón).

El laborista Watson, quien fue blanco de NGN cuando integraba una investigación sobre acusaciones de irregularidades en los tabloides, también dijo que la intrusión había afectado gravemente a él y a su familia.

“Una vez dije que las grandes bestias de la jungla sensacionalista no tienen depredadores”, dijo Watson. “Estaba equivocado, tienen al príncipe Harry… Le agradecemos su apoyo inquebrantable y su determinación bajo una presión extraordinaria”.

Watson, quien también recibió una disculpa y un acuerdo sustancial, pidió a Murdoch que emitiera una disculpa personal a Harry, al rey Carlos III y a “innumerables otros” afectados por la intrusión de los tabloides.

