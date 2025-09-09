urgente24
DINERO Melconian > Buenos Aires > cepo

DURO CON LUIS CAPUTO

Melconián: "¿80 % de tasa con 25% de inflación? Te pasaste de rosca. ¿Viven en Marte?"

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconián, criticó al gobierno nacional de Javier Milei tras la derrota que sufrió La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires.

09 de septiembre de 2025 - 00:41
Carlos Melconián y la inflación

Carlos Melconián y la inflación

“La derrota fue catastrófica: Milei pisó el palito y nacionalizó una elección que era provincial, era un partido amistoso pero lo perdió por goleada” sostuvo el economista Carlos Melconián en una entrevista con Jonatan Viale en TN.

“Se trata de un distrito muy especial. Es una zona muy golpeada por este programa económico. La Casa Rosada confunde rebote con crecimiento. Es un rebote sin creación de empleo. El tema inflacionario no está terminado ni mucho menos. El poder adquisitivo sigue muy deteriorado”.

“Lo del domingo 7/9 fue un muy mal resultado. Vamos a tener inquietud y volatilidad hasta que sepamos cuál es el rumbo económico y los cambios que anunciarían. Las reservas del Banco Central son negativas, el poder de fuego es ínfimo".

Seguir leyendo

Que el colapso no sea sobre la base de la paz de los cementerios. No sé cuál es su política monetaria, pero el Gobierno tendrá que rectificar el actual régimen cambiario. Fue un error abrir el cepo para personas humanas. Es lo que generó la corrida. Se hizo en abril, tras el acuerdo con el Fondo Monetario. Se fumaron Vaca Muerta de todo un año en apenas 8 meses. Que el colapso no sea sobre la base de la paz de los cementerios. No sé cuál es su política monetaria, pero el Gobierno tendrá que rectificar el actual régimen cambiario. Fue un error abrir el cepo para personas humanas. Es lo que generó la corrida. Se hizo en abril, tras el acuerdo con el Fondo Monetario. Se fumaron Vaca Muerta de todo un año en apenas 8 meses.

“50 días como los del lunes 8 de septiembre no se pueden aguantar. Como están las cosas no se puede continuar. Tienen fuertes vencimientos de deuda… ¿qué van a hacer? Falta muchísimo para las elecciones de Octubre”.

"Yo tengo muchos amigos en el conurbano que hace 4 o 5 dìas que no abren la caja y se quejan porque la falta de ventas es tan grande como en la pandemia" arriesgó el conocido consultor.

carlos melconian.jpg
Carlos Melconian analiz&oacute; la inflaci&oacute;n, el d&oacute;lar y las elecciones en Buenos Aires

Carlos Melconian analizó la inflación, el dólar y las elecciones en Buenos Aires

Melconián y la salida total del cepo cambiario

Con respecto a una posible liberación total del mercado de divisas con la liberación del cepo para las empresas, opinó:

Van a tener que rectificar el tipo de cambio para que el dólar tenga un precio libre de verdad. Estuvo mal salir del cepo así. En términos de cómo se hizo y lo que se hizo, sí. El tufillo era que el tipo de cambio implícito es más alto que este. Van a tener que rectificar el tipo de cambio para que el dólar tenga un precio libre de verdad. Estuvo mal salir del cepo así. En términos de cómo se hizo y lo que se hizo, sí. El tufillo era que el tipo de cambio implícito es más alto que este.

Luego, se ocupó del ministro de Economía, Luis Caputo.

"Tener este régimen cambiario con Punta Cana abierto es una obviedad. 'Compré, campeón, compré si está barato, campeón' es irse de boca".

Tras una jornada caótica con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y un dólar que tocó los $1.450 para la venta, Melconián aseguró:

"La Caja es única. A la hora de la guerra, todas las cajas se unifican: las del Central y la tesorería, por ejemplo".

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES