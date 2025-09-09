Melconián: "¿80 % de tasa con 25% de inflación? Te pasaste de rosca. ¿Viven en Marte?"

"Yo tengo muchos amigos en el conurbano que hace 4 o 5 dìas que no abren la caja y se quejan porque la falta de ventas es tan grande como en la pandemia" arriesgó el conocido consultor.

carlos melconian.jpg Carlos Melconian analizó la inflación, el dólar y las elecciones en Buenos Aires

Melconián y la salida total del cepo cambiario

Con respecto a una posible liberación total del mercado de divisas con la liberación del cepo para las empresas, opinó:

Van a tener que rectificar el tipo de cambio para que el dólar tenga un precio libre de verdad. Estuvo mal salir del cepo así. En términos de cómo se hizo y lo que se hizo, sí. El tufillo era que el tipo de cambio implícito es más alto que este. Van a tener que rectificar el tipo de cambio para que el dólar tenga un precio libre de verdad. Estuvo mal salir del cepo así. En términos de cómo se hizo y lo que se hizo, sí. El tufillo era que el tipo de cambio implícito es más alto que este.

Luego, se ocupó del ministro de Economía, Luis Caputo.

"Tener este régimen cambiario con Punta Cana abierto es una obviedad. 'Compré, campeón, compré si está barato, campeón' es irse de boca".

Tras una jornada caótica con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y un dólar que tocó los $1.450 para la venta, Melconián aseguró:

"La Caja es única. A la hora de la guerra, todas las cajas se unifican: las del Central y la tesorería, por ejemplo".