“La derrota fue catastrófica: Milei pisó el palito y nacionalizó una elección que era provincial, era un partido amistoso pero lo perdió por goleada” sostuvo el economista Carlos Melconián en una entrevista con Jonatan Viale en TN.
DURO CON LUIS CAPUTO
Melconián: "¿80 % de tasa con 25% de inflación? Te pasaste de rosca. ¿Viven en Marte?"
El extitular del Banco Nación, Carlos Melconián, criticó al gobierno nacional de Javier Milei tras la derrota que sufrió La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires.
“Se trata de un distrito muy especial. Es una zona muy golpeada por este programa económico. La Casa Rosada confunde rebote con crecimiento. Es un rebote sin creación de empleo. El tema inflacionario no está terminado ni mucho menos. El poder adquisitivo sigue muy deteriorado”.
“Lo del domingo 7/9 fue un muy mal resultado. Vamos a tener inquietud y volatilidad hasta que sepamos cuál es el rumbo económico y los cambios que anunciarían. Las reservas del Banco Central son negativas, el poder de fuego es ínfimo".
“50 días como los del lunes 8 de septiembre no se pueden aguantar. Como están las cosas no se puede continuar. Tienen fuertes vencimientos de deuda… ¿qué van a hacer? Falta muchísimo para las elecciones de Octubre”.
"Yo tengo muchos amigos en el conurbano que hace 4 o 5 dìas que no abren la caja y se quejan porque la falta de ventas es tan grande como en la pandemia" arriesgó el conocido consultor.
Melconián y la salida total del cepo cambiario
Con respecto a una posible liberación total del mercado de divisas con la liberación del cepo para las empresas, opinó:
Luego, se ocupó del ministro de Economía, Luis Caputo.
"Tener este régimen cambiario con Punta Cana abierto es una obviedad. 'Compré, campeón, compré si está barato, campeón' es irse de boca".
Tras una jornada caótica con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y un dólar que tocó los $1.450 para la venta, Melconián aseguró:
"La Caja es única. A la hora de la guerra, todas las cajas se unifican: las del Central y la tesorería, por ejemplo".