Carlos Melconian y el fracaso positivo de Luis Caputo: "El riesgo país los disciplina"

Además, el economista consideró que la Argentina de Milei sufre un proceso similar a los que atravesó en crisis anteriores. “Desde 2011 a hoy hay como cuatro o cinco antecedentes. Ese es el estancamiento, viene ocurriendo desde entonces. Le ocurrió a Cristina Kirchner, Mauricio Macri e incluso Alberto Fernández. De ahí le va a costar salir, solo Carlos Menem y Néstor Kirchner pudieron quebrar ese estancamiento”, diagnosticó.

Respecto a los “dólares del colchón”, Melconian consideró que la reacción de los ahorristas es la misma que desde 1980. “La gente no los mete en el sistema formal porque no confía lo suficiente. Se necesitaba un blanqueo formal, esto no da la seguridad de un blanqueo. Tienen que ir al Congreso”, aseguró.

En cuanto al superávit fiscal, Melconian consideró que es una condición necesaria pero no única.

Este superávit se generó en base al gasto y no a los ingresos. No hubo motosierra pero hay licuación, y si se sostiene en el tiempo puede haber motosierra final. El FMI le pide más ajuste para el año que viene, sobre todo referido a enfrentar la deuda en pesos, consideró. Este superávit se generó en base al gasto y no a los ingresos. No hubo motosierra pero hay licuación, y si se sostiene en el tiempo puede haber motosierra final. El FMI le pide más ajuste para el año que viene, sobre todo referido a enfrentar la deuda en pesos, consideró.

luis-caputo.jpg Luis Caputo.

Carlos Melconian y un frente de tormenta

Para el economista, el sostenimiento de las condiciones actuales de intereses sobre la deuda podría conducir a serios problemas en caso de que los ingresos fiscales no se incrementen para poder afrontar los vencimientos. “Vamos a una explosión del pago de intereses. Eso va a requerir mayor superávit fiscal. Dólar para arriba, tasa para arriba, actividad estancada pueden golpear la inflación”, advirtió.

Otras noticias de Urgente24

Oficial: Inició la privatización de Enarsa con la venta de su parte en Citelec, que controla Transener

Vale todo para Sturzenegger: Denuncian que eliminó Vialidad Nacional con informes falsos

Un ex socio de Martín Menem le facturó casi $ 150 millones a OSPRERA una Obra Social intervenida por el Estado

Una menos: El Estado vende su parte en Transener