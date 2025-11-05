"La música tiene dueño" Duro mensaje a Federico Sturzenegger

Luego la entidad aclaró

Y en cuanto a que en Argentina se realizan 442.350 Fiestas Privadas al año aproximadamente…demuestran claramente que el negocio de comercialización que realizan los Salones de Fiestas y Eventos es muy exitoso y productivo a favor de ellos…pero de nosotros no. Dato: 442.350 fiestas divididas en 365 dias al año..da 1.211 fiestas por día.

No podemos dejar de señalar que nos sorprenden sus constantes referencias desfavorables hacia nuestra Sociedad. Es importante y necesario aclarar que:

La utilización de música no es obligatoria…..es optativa.

Todos pueden realizar sus fiestas y eventos…..sin música.

Pero si la música se utiliza para beneficio de las empresas, corresponde un justo pago a los autores y compositores.

La Propiedad Privada es un derecho y los Derechos deben ser respetados, concluye el contenido

