"La música tiene dueño" Duro mensaje a Federico Sturzenegger
SADAIC le recordó por X al ministro Federico Sturzenegger que "la música tiene dueño" y que si hay temas en las fiestas hay que "pagar los derechos"
El contenido de la entidad agrega
Nuestra Constituciòn Nacional lo establece con absoluta claridad en el Art 17 – “ todo Autor es Propietario exclusivo de su obra” y la Ley 11.723 establece y garantiza -un pago justo por su trabajo-
Más adelante señala
Nosotros desconocemos las fuentes que el ministerio utiliza para determinar la suma de U$$ 278.000.000. que SADAIC y AADI-CAPIF “podían haber cobrado en un año“ .
Luego la entidad aclaró
No podemos dejar de señalar que nos sorprenden sus constantes referencias desfavorables hacia nuestra Sociedad. Es importante y necesario aclarar que:
- La utilización de música no es obligatoria…..es optativa.
- Todos pueden realizar sus fiestas y eventos…..sin música.
- Pero si la música se utiliza para beneficio de las empresas, corresponde un justo pago a los autores y compositores.
La Propiedad Privada es un derecho y los Derechos deben ser respetados, concluye el contenido
