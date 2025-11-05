urgente24
"La música tiene dueño" Duro mensaje a Federico Sturzenegger

SADAIC le recordó por X al ministro Federico Sturzenegger que "la música tiene dueño" y que si hay temas en las fiestas hay que "pagar los derechos"

05 de noviembre de 2025 - 18:54
SADAIC habla de buena administración y reclama el pago de derechos

"Sr. Ministro de Desregulaciòn y Transformaciòn del Estado Ud. bien sabe que la sica tiene dueño". Esta escrito en un mensaje directo con nombre y apellido que firma SADAIC entidad que defiende intereses de autores y compositores de música.

El contenido de la entidad agrega

Nuestra Constituciòn Nacional lo establece con absoluta claridad en el Art 17 – “ todo Autor es Propietario exclusivo de su obra” y la Ley 11.723 establece y garantiza -un pago justo por su trabajo-

El uso de música en fiestas sociales también se paga en otros países como España, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Chile, Colombia, Canadà entre otros y en todos los casos, su percepción es a través de entidades de gestión colectiva similares a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música El uso de música en fiestas sociales también se paga en otros países como España, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Chile, Colombia, Canadà entre otros y en todos los casos, su percepción es a través de entidades de gestión colectiva similares a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música

Más adelante señala

Nosotros desconocemos las fuentes que el ministerio utiliza para determinar la suma de U$$ 278.000.000. que SADAIC y AADI-CAPIF “podían haber cobrado en un año“ .

Le hacemos saber que en el último ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025, las fiestas sociales que registra esta sociedad fueron 55.200 que pagaron aproximadamente U$ 4.800.000, suma muy inferior y diferente de la que se refiere en la comunicación del ministerio a su cargo y estos derechos fueron fehacientemente distribuidos de acuerdo a nuestros sistemas vigentes.

Luego la entidad aclaró

Y en cuanto a que en Argentina se realizan 442.350 Fiestas Privadas al año aproximadamente…demuestran claramente que el negocio de comercialización que realizan los Salones de Fiestas y Eventos es muy exitoso y productivo a favor de ellos…pero de nosotros no. Dato: 442.350 fiestas divididas en 365 dias al año..da 1.211 fiestas por día.

image

No podemos dejar de señalar que nos sorprenden sus constantes referencias desfavorables hacia nuestra Sociedad. Es importante y necesario aclarar que:

  • La utilización de música no es obligatoria…..es optativa.
  • Todos pueden realizar sus fiestas y eventos…..sin música.
  • Pero si la música se utiliza para beneficio de las empresas, corresponde un justo pago a los autores y compositores.

La Propiedad Privada es un derecho y los Derechos deben ser respetados, concluye el contenido

