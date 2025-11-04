Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione

Vamos a los tuits de Marcelo Tinelli:

"Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre.

El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra.

El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente.

En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo.

Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos.

Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada.

Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor.

La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto.

Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra 'ofendido' y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: Todo el dinero pedido está ingresado al club.

Gracias Daniel Vila por intentar lograr que acordemos siempre. Es muy difícil con una persona que “maneja” a su antojo la justicia de su ciudad. Seguiré luchando por la verdad, porque la deuda la pague quien la debe, y porque mi familia esté en paz. Los amo.

Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo

Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis ex mujeres , porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable , me hacen bien.

SOLO DESEO QUE ESTA FAMILIA HERMOSA ESTÉ SIEMPRE UNIDA Y EN PAZ . Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas.

AMO A MIS 5 HIJOS. SON LA RAZÓN DE MI VIDA. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá , porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos TODOS.

Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo".

Escándalo total en el clan Tinelli: Cómo empezó todo

Juanita Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, se consideró amenazada y, temiendo por su seguridad física, hizo una denuncia en sede judicial, donde obtuvo un botón antipánico, a la vez que posteó largo acerca de que ella no es responsable de malas decisiones de su padre, aunque ratificó su amor filial.

Lo novedoso ocurrió ayer, cuando Marina Calabró y Facundo Pastor, desde A24, leyeron la denuncia de Juanita Tinelli, que menciona a Gustavo Scaglione, flamante propietario del canal Telefe y accionista del multimedios América, del que es parte A24.

Los problemas entre Tinelli y Scaglione no son nuevos. Tampoco las dificultades financieras de Tinelli. Él ha denunciado en forma directa e indirecta a Scaglione por diferentes cuestiones. De acuerdo a lo que mencionó el cronista de A24 ubicado en la puerta de la chacra de Tinelli en Punta del Este (Uruguay), donde se encuentra grabando capítulos de su 'reality' familiar, habría una sospecha de que los acreedores de Tinelli afirman que está ocurriendo una falsa venta de la propiedad, que el conductor había utilizado como garantía para obtener préstamos.

Luego de que en A24 dieron detalles de la denuncia de Juanita, Gustavo Scaglione se comunicó con Calabró para dar su versión de los hechos: dijo que la denuncia " es falsa" y que sus abogados van a intervenir.

"Ahora voy a ejecutarle todo porque perdí la paciencia. Como está embargado en Uruguay hace esto para no pagar", agregó el empresario sobre Marcelo Tinelli, quien le debería 12 millones de dólares, según informaron los citados periodistas.

Luego, en lo que respecta a la familia Tinelli, el posteo de Juanita desató una fuerte interna: sus hermanas Candelaria y Micaela intentaron desligarse del conflicto, pero en el caso de la primera, terminó admitiendo que "no tengo relación con ella" (por Juanita).

la bomba más potente la detonó Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria. Mientras sus hijas buscaban mantenerse en una aparente neutralidad, Soledad apuntó directamente, pero no contra Juana, sino contra Paula Robles, su madre y ex mujer de Tinelli. "Suplico a la gente de los medios que no me pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío y no tengo la más mínima idea", comenzó diciendo para luego descargar: "La mamá no es digna de mi afecto. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror". Palabras que cortan como cuchillo y dejan entrever años de tensiones ocultas.

Más temprano, Robles había publicado en su perfil de Instagram una frase de Oscar Wilde: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”. Juanita compartió ese posteo y agregó: "El egoísmo enferma”. El destinatario parecía ser evidente: Marcelo Tinelli.

Luego de la denuncia, la joven de 22 años dejó de seguir a su padre en Instagram, al igual que a su hermana mayor Candelaria, fruto de la relación entre Marcelo y Soledad Aquino.

