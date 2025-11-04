¿Hijastro de Fred Machado senador nacional?; presidenciable chileno quiere echar migrantes

1-Fred Machado colocó hijastro y amiga en listas de LLA
La trama de las candidaturas en Río Negro no deja de sorprender.
Enzo Fullone, hijastro de Fred Machado, podrìa ser senador en reemplazo de Lorena Villaverde; un presidenciable chileno quiere echar del país 125.000 migrantes
La primera candidata a senadora nacional, Lorena Villaverde, estuvo presa por narcotráfico en Estados Unidos.
José Antonio Kast es el favorito en las encuestas para las elecciones trasandinas.
Les dio 133 días a los migrantes sin documentos para abandonar su país y amenazó con sanciones severas a quienes no cumplan, confiado en que será el próximo jefe de Estado.
Chile votará presidente en la segunda mitad de noviembre, y la crisis migratoria se volvió el eje central de la campaña electoral.
Sigue escalando el escándalo entre la familia de Marcelo Tinelli y el nuevo dueño de Telefe, Gustavo Scaglione.
Juanita, hija del comunicador, de 22 años, mencionó al empresario al hablar de una amenaza telefónica que habría recibido.
Scaglione respondió que no dejará pasar el insulto y ahora promete ejecutar la deuda que el conductor mantiene con él.
El conductor de “La Mirada” fue entrevistado por Carlos Pagni en LN+ y dejó frases picantes.
Criticó al futuro ministro del Interior asegurando que “ solo sabe decir que sí”.
Remató con ironía: “Si fuera mujer, tendría 19 hijos”, bromeó el ex director periodístico de Ámbito Financiero.